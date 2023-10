De bons spots pour le chevreuil

Un peu plus de 135 000 nemrods parcourront l’arrière-pays cet automne afin d’y déjouer celui qu’on considère comme le fantôme de nos forêts, le cerf de Virginie.

Parmi les diverses options qu’ont les chasseurs, ils peuvent se rendre sur ce qu’on appelle souvent les terres de la Couronne, sur des terres privées où ils ont eu les permissions nécessaires au préalable, en pourvoirie ou via les tirages au sort orchestrés par la société d’État. Il y a aussi les 48 000 km2 de territoires publics structurés, sous forme de zones d’exploitation contrôlée.

Procédures

Une trentaine des 63 zecs québécoises proposent des forfaits pour le chevreuil. Après avoir effectué les recherches sur le site reseauzec.com, on contacte la zec afin de connaître les diverses modalités. Dans l’éventualité que vous puissiez y chasser, il ne reste plus qu’à acquérir votre permis de chasse provincial, vous inscrire à la barrière, payer votre droit de passage et celui de chasse au cerf pour un montant de 288,59 $.

Petit guide pratique

Jérôme Barbeau, biologiste et chargé de projets, a compilé un classement des zecs en fonction du pourcentage de réussite de la clientèle à partir des données internes basées sur une moyenne des trois dernières années. Voici donc le bulletin, sous forme de note, des diverses zecs qui proposent la chasse au chevreuil.

› Abitibi-Témiscamingue : dans ce secteur peu réputé pour héberger de gros cheptels, les amateurs qui se sont rendus à Maganasipi, ont cumulé 515 jours de chasse et y ont obtenu un taux de succès de 20 %.

› Bas-Saint-Laurent : plus de 512 nemrods ont tenté leur chance dans ce beau coin de pays. La clientèle de la zec Owen a généré un score de 15 %, suivie de Chapais à 13 %, de Bas-St-Laurent à 11 % et de Casault à 5 %.

› Capitale-Nationale : c’est dans cette région qu’on retrouve le site le plus productif du réseau ; des Martres avec 46 %, alors que Batiscan-Neilson se situe au quatrième rang global avec 33 % et Lac-au-Sable se qualifie avec 19 %.

› Chaudière-Appalaches : il n’y a qu’une seule zec dans cette contrée administrative. Jaro se classe bonne deuxième avec un taux de 40 %.

› Estrie : situé dans les Appalaches, ce grand terrain de jeu obtient un pointage de 26 % à Saint-Romain et de 7 % à Louise-Gosford.

› Lanaudière : dans cet emplacement qui s’étend du massif laurentien, au nord, jusqu’au fleuve, au sud, Des Nymphes figure très bien avec 27 %, suivie par Collin à 10 % et Lavigne à 9 %.

› Laurentides : nulle surprise que dans cet environnement montagneux et forestier on retrouve la troisième zec la plus productive du Québec ; Petawaga avec 35 %, ainsi que Maison-de-Pierre avec 16 %.

› Mauricie : dans cet éden, la forêt occupe 85 % du territoire. Les zecs Tawachiche et Bessonne affichent des pointages de 11 %, Borgia de 10 % et Chapeau-de-Paille

à 7 %.

› Outaouais : dans cette aire naturelle giboyeuse de 30 467 km2, on découvre Bras-Coupé-Désert à 21 %, Pontiac à 11 % et finalement Saint-Patrice à 8 %.

► Pour en savoir plus, www.reseauzec.com.

