Duel Rouge et Or-Carabins: victoire à sens unique des Bleus, qui s’assurent le championnat de la saison régulière

Dans un match à sens unique, les Carabins de l’Université de Montréal se sont assuré le championnat de la saison régulière en disposant du Rouge et Or de l’Université Laval par la marque de 28 à 0 à l’issue d’un match disputé cet après-midi dans un CEPSUM rempli au bouchon.

Il s’agit du troisième titre de la saison régulière des Carabins après ceux de 2004 et de 2021. Les Carabins tenteront de signer la deuxième saison parfaite de leur histoire, samedi prochain, en accueillant les Stingers de Concordia. Ils avaient réussi l’exploit en 2004, avant de s’incliner à la Coupe Dunsmore devant leurs partisans.

Pour la deuxième fois de l’histoire, les Carabins balaient la série de deux parties en saison régulière face au Rouge et Or. Ils avaient sorti le balai en 2021 aussi. C’est de surcroît la victoire des Bleus par le plus grand écart devant leurs grands rivaux depuis les gains de 28 à 7 du 4 octobre 2009 et de 35 à 14 du 24 octobre 2021.

Le Rouge et Or n’a jamais été dans le coup et a subi sa deuxième défaite de la saison. Privé de plusieurs partants sur la ligne défensive, dont le plaqueur étoile Jean-William Rouleau, le Rouge et Or n'a jamais été en mesure d'ennuyer Jonathan Sénécal.

Avec une fiche de cinq gains et deux revers, Laval finira au deuxième rang du RSEQ et affrontera les Stingers de Concordia en demi-finale. Le Rouge et Or accueillera le Vert & Or de l’Université de Sherbrooke, dimanche prochain, pour clore sa saison régulière.

En avance 21 à 0 à la demie, les Carabins ont ajouté deux touchés de sûreté et un placement dans les 30 dernières minutes pour fermer les livres.

Interception coûteuse

Sans rien faire d’éclatant, le Rouge et Or disputait un bon premier quart avant qu’une interception de Nicky Farinaccio fasse basculer le match.

Sur un deuxième essai et deux, Arnaud Desjardins a tenté une passe à Alex Duff, très bien couvert par le secondeur intérieur des Bleus qui a galopé sur 30 verges jusqu’à la ligne de 5 du Rouge et Or.

Sur le jeu suivant, Jonathan Sénécal a inscrit le premier touché du match à la faveur d’une course de 5 verges.

En avance 9 à 0 après 15 minutes, les Carabins ont complètement dominé le deuxième quart. Hassane Dosso a inscrit un majeur sur une passe de sept verges de Sénécal.

Refoulé dans sa zone, le Rouge et Or a accordé un deuxième touché de sûreté qui aurait pu être bien plus dommageable. Desjardins a été en mesure de récupérer son échappé dans la zone des buts.

Philippe Boyer a enrichi le pointage avec un placement de 24 verges.