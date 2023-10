BIGAOUETTE, Claire Delisle



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 6 octobre 2023, à l'âge de 92 ans, est décédée dame Claire Delisle. Elle était l'épouse de monsieur Roger Bigaouette, fille de feu Rose-Anna Robitaille et de feu Lucien Delisle. Elle demeurait à Québec.et de là au cimetière Saint-Charles, au 1460, boul. Wilfrid-Hamel Ouest, Québec (Qc) G1N 3Y6, pour l'inhumation du cercueil. La famille vous accueillera à l'église dès 13 heures pour recevoir les condoléances. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Roger ; ses enfants : Herman et Marlène; ses petits-enfants : Philippe (Sabine) et Isabelle (Gabriel); ainsi que ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Radio Galilée, au 3196, chemin Sainte-Foy, Québec (Qc) G1X 1R4, tél. 1-866-650-1572, site web : https://radiogalilee.com/