Groupe Garneau investit

Photo fournie par IMAGO

C’est près de 2 M$ (1,9 pour être précis) que le Groupe Garneau Thanatologue vient d’investir dans le nouveau complexe Claude Marcoux du groupe funéraire situé dans l’arrondissement de Saint-Romuald, à Lévis. Parmi les améliorations, notons l’agrandissement du columbarium (le double du nombre de niches pour recevoir les urnes, pour porter sa capacité à plus de 2000), la réfection de l’ensemble des salles de réception, des bureaux, des accès et des aires communes. Le revêtement extérieur a aussi été retouché. Actif à Lévis depuis 43 ans, le Groupe Garneau, une entreprise familiale qui compte plus de 100 ans d’existence, voit la troisième et la quatrième génération de Garneau travailler activement à son développement. Sur la photo, de gauche à droite : Jean Garneau, président du Groupe Garneau Thanatologue, Rolande Roy et Marie-Ève Garneau, directrice du Groupe Garneau Thanatologue.

50 ans plus tard

Photos fournies par Monique Dumas, photographe

Une centaine de membres (photo du haut) ont assisté, le 22 septembre dernier dans la salle du Club de golf Royal Québec de Boischatel, à la soirée Gala du 50e anniversaire du club FADOQ de Boischatel. C’est le 26 septembre 1973 que le club a officiellement vu le jour. À cette époque, le club regroupait une cinquantaine de membres et toutes les réunions avaient lieu à la salle paroissiale, et ce, jusqu’en 2011, année où la salle a été démolie. Aujourd’hui, le club FADOQ compte plus de 300 membres, dont une centaine participe régulièrement aux activités proposées. Parmi les membres, notons des gens de la Côte-de-Beaupré, de l’île d’Orléans et de la ville de Québec. Sur la photo du bas, la présidente Nicole Hamel remet à Daniel Morin, conseiller municipal et maire suppléant de Boischatel, un exemplaire de l’album souvenir du 50e anniversaire du club pour les archives de la municipalité.

Pour remplir le frigo

Photo fournie par Tact

Plusieurs entreprises du quartier Saint-Roch à Québec, dont Novatize, Ingeno, Québec numérique et Ubisoft, se sont mises au défi de préparer des repas en équipe pour le frigo communautaire du Parvis situé dans le secteur. Alors que les besoins sont importants et que les impacts du coût de la vie continuent de se faire sentir sur les plus vulnérables, cette initiative originale a permis de remplir le frigo et d’inciter d’autres entreprises du quartier à faire de même. Des centaines de sandwichs, fruits et collations maison ont déjà été distribués et cette chaîne de générosité se poursuit grâce à la participation continue des entreprises locales. Beau geste de solidarité !

Anniversaires

Photo d’Archives, Agence QMI

Guillaume Wagner (photo), humoriste québécois, 40 ans... Lourdes Maria Ciccone Leon, fille de Madonna, 27 ans... Usher, chanteur pop et de R&B américain, 45 ans... Félipé St-Laurent, propriétaire des charcuteries Ils en fument du bon de la 3e Avenue, à Limoilou, 46 ans... Michel Després, ancien président-directeur général de Retraite Québec... Dave Schultz, ex-hockeyeur de la LNH (1971-80), 74 ans... Al Oliver, joueur de baseball (1968-1985) avec les Expos en 1982, 77 ans.

Disparus

Photo d'archives, le Journal

Photo Getty/AFP

Le 14 octobre 2022 : André Spénard (photo de gauche), 72 ans, ancien maire de Saint-Joseph-de-Beauce et ex-député dans Beauce-Nord pour le parti de François Legault (CAQ) de 2012 à 2018... 2022 : Robbie Coltrane (photo de droite), 72 ans, acteur britannique connu mondialement pour son rôle du demi-géant Hagrid dans les films de la saga Harry Potter... 2021 : L’honorable Raymond C. Setlakwe, 93 ans, avocat, entrepreneur (A. Setlakwe) et homme politique de Thetford Mines. Il a été sénateur du 20 juin 2000 au 3 juillet 2003... 2021 : Réjean Nadeau, 71 ans, président-directeur général du fleuron agroalimentaire québécois Olymel... 2019 : Danny Grant, 74 ans, ancien attaquant de la Ligue nationale de hockey (LNH) avec Montréal, le Minnesota, Detroit et Los Angeles... 2018 : Donald Macdonald, 86 ans, politicien libéral de longue date, membre du cabinet de Pierre Trudeau et ancien ministre... 2014 : Geneviève Adam Audet, 33 ans, surprise par une avalanche au Népal... 2014 : Isaiah « Ikey » Owens, 38 ans, claviériste au sein du groupe du chanteur Jack White... 2013 : Wally Bell, 48 ans, arbitre américain au baseball majeur... 2012 : Joyce Villeneuve, 63 ans, l’une des pionnières du Journal de Québec... 2009 : Lou Albano, 76 ans, ex-lutteur (WWF)... 1996 : Jean Grimaldi, 98 ans, chanteur et comédien et par la suite organisateur de tournées de spectacles... 1990 : Leonard Bernstein, 72 ans, chef d’orchestre et compositeur américain... 1977 : Bing Crosby, 73 ans, chanteur et acteur américain... 1959 : Errol Flynn, 50 ans, acteur australien.