Il laisse son verger de quatrième génération à sa fille

Le propriétaire d’un verger de quatrième génération du Haut-Richelieu, fier d’avoir travaillé d’arrache-pied toute sa vie dans l’entreprise familiale, passe le flambeau à sa fille, qui se préparait à prendre le relais depuis qu’elle est haute comme trois pommes.

«Mon père était sur le point de vendre l’entreprise après un gros accident d’auto en 1968. Je lui ai dit du haut de mes 14 ans que je voulais l’avoir plus tard», raconte au Journal Denis Charbonneau, qui laissera bientôt à son tour les commandes de l'entreprise familiale à sa fille Mélanie et son conjoint, Alexandre Jourdain.

«L’offre d’achat était sur la table, signée. Ma mère s’est levée. Elle a dit: “On ne vend plus”», se souvient le propriétaire des Vergers Denis Charbonneau, qui portent son nom, à Mont-Saint-Grégoire.

À l’époque, Denis va à l’école un ou deux jours par semaine pour aider sa mère. Puis, les années s’écoulent, et l’adolescent de 14 ans vient de souffler ses 70 bougies. Le temps est maintenant venu de ralentir pour laisser la nouvelle génération mener le navire.

Heureusement, la relève est assurée. C’est sa fille Mélanie et son conjoint Alexandre Jourdain qui reprennent l’entreprise.

«J’ai été étudier six mois l’anglais en Australie. Au retour, j’ai dit à mes parents que je voulais reprendre le verger», lance Mélanie.

«Ils m’ont dit: “Tu es certaine? C’est du sept jours. Faut investir, innover. Toujours avoir des idées. La nature, c’est notre patronne”», se souvient-elle.

Photo Martin Chevalier

Relève assurée

Service à la clientèle, mise en marché, recrutement de personnel... Mélanie met alors les bouchées doubles pour apprendre les rudiments du métier. Il faut dire qu’elle avait déjà une bonne longueur d’avance.

«À l’âge de six ou sept ans, j’allais déjà les aider», souffle-t-elle.

D’après le Centre de transfert d’entreprise du Québec (CTEQ), plus de 37% des propriétaires-dirigeants ont plus de 55 ans, et les transferts d’entreprises pourraient dépasser les 34 000 entreprises entre 2020 et 2025 seulement.

Au Québec, le marché repreneurial traverse une période sombre en raison des enjeux démographiques et économiques, mais certaines histoires comme celle des Vergers Denis Charbonneau prouvent qu'une transition bien orchestrée peut être harmonieuse.

Sauvé par l’érable

Au Journal, Mélanie raconte que ce qui a aidé le verger à croître malgré les tempêtes, c’est l’achat d’une érablière voisine qui touchait à ses terres.

«J’étais éligible à une subvention parce que j’étais 60% actionnaire en raison d’un cours que j’avais suivi», illustre l'entrepreneure.

À l’époque, l’érablière est abandonnée. Le terrain est délabré. Il n’y a pas de clients. Mais les Charbonneau flairent la bonne affaire.

«C’était un ancien camping, qui n’était pas trop à l’ordre. On a mis beaucoup d’argent dedans», ajoute son père, Denis.

Quand on lui demande comment il prévoit arriver à prendre une retraite confortable en laissant son entreprise à sa fille à bon prix, il répond qu’il avait pensé à son affaire.

«On est aussi un peu dans l’immobilier. C’est un à-côté, qui permettra d’avoir une retraite décente», conclut-il.