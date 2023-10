Il n’avait pas envisagé de suivre les traces de son père et de son grand-père, deux entrepreneurs

Justin Lessard-Wajcer, fondateur de Nurau, a développé une technologie pour aider les entreprises à accroître le bien-être de ses employés. Sur la photo, Justin Lessard-Wajcer, PDG et fondateur, Saba Saremi, cheffe des opérations (petite cravate), Sonia Israel, cheffe des produits et de la technologie (veste) et Vivienne Smith, cheffe de la recherche et du développement. Montréal, Québec, Canada. Le vendredi 13 mai 2022. PHOTO: MARTIN ALARIE / JOURNAL DE MONTREAL MARTIN ALARIE / JOURNAL DE MONTREAL / QMI