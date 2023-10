Ils volent 2,1 M$ en bouteilles d’alcool avec des remorques à tracteurs

Des voleurs ont volé plus de 4200 caisses contenant des bouteilles d’alcool de marque Malibu et Jose Cuervo, d’une valeur de plus de 1,6 M$ américains (2,1 M$ canadiens), à une compagnie de distribution floridienne.

Une enquête a été ouverte concernant cet événement qui se serait produit le 8 juillet à la Republic National Distributing Company (RNDC) en Floride, rapporte le réseau CNN qui a été en mesure de mettre la main sur un mandat de perquisition.

L’acte aurait été commis entre 4h10 et 9h45 alors que les voleurs auraient utilisé des remorques à tracteurs pour transporter les 4277 caisses volées.

Les autorités ont obtenu sur des vidéos des caméras de surveillance de l’établissement et des alentours qui leur ont permis d’identifier puis de retrouver les remorques utilisées.

Aucun suspect n’a été arrêté pour l’instant dans ce dossier.

«Bien que nous ne pouvons commenter pour le moment étant donné qu’il s’agit d’une enquête qui est en cours, nous sommes sûrs que les autorités traitent ce dossier de façon sérieuse et prennent toutes les actions nécessaires pour trouver ceux qui sont responsables de ce crime», indique le vice-président des communications de la RNDC.

L’enquête des autorités se poursuit.