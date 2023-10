La carrière de Patrick Labbé en cinq photos souvenirs

Chaque semaine dans son cahier Weekend, Le Journal vous présente des moments marquants de la carrière d’un artiste, ainsi que quelques photos souvenirs.

Premier long métrage

Photo d’archives

Entouré des jeunes acteurs de l’époque : Claude Legault, Mitsou, déjà populaire chanteuse, Thierry Magnier et François Massicotte, les protagonistes du film Coyotte. Cette comédie romantique urbaine de 1992 au Québec est l’histoire d’amour d’une belle ingénue (Mitsou) et de Chomi (Patrick) jeune aspirant cinéaste. Patrick avait 22 ans.

Le fameux numéro 66

Photo d’archives

Mario Painchaud, l’un des Boys, le meilleur joueur de l’histoire de l’équipe imaginée par l’auteur Louis Saïa, un mécanicien détenant le record de vitesse de changement l’huile ! Le comédien a été de la grande aventure des Boys, des quatre longs métrages et de la série télé qui s’est échelonnée sur cinq ans.

La vie, la vie

Photo d’archives

Grâce au personnage de Simon dans le téléroman de Radio-Canada, La vie la vie, le comédien de 32 ans remportait en cette même année 2002 le MétroStar (photo) ET le prix Gémeaux du meilleur rôle masculin. Les tribulations d’un groupe de trentenaires imaginé par Stéphane Bourguignon faisaient un malheur.

Wilbrod Belzile

Photo d'archives

En 2004, sur le plateau de la grande série de TVA Nos étés qui illustrait l’évolution du Québec au moyen d’un riche couple montréalais (Sophie Prégent et Jean-François Pichette) en vacances dans le Bas-du-Fleuve, et des Belzile (Marie-Chantal Perron), de pauvres, mais fiers cultivateurs. Le comédien avait déjà enfilé le costume d’époque dans Les filles de Caleb et Le Polock.

Déjà 20 ans de métier

Photo d'archives

En 2006, Patrick incarnait le personnage principal du film La Brunante. À 36 ans, il avait plus de 50 rôles télé et cinéma à son actif, ayant décroché le rôle-titre de la série Rock en 1986, encore adolescent et devenant célèbre du jour au lendemain. C’est son père qui l’avait inscrit à des cours de théâtre pour le plaisir.