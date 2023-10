Lancement d'un livre sur la taupe Benoit Roberge: le policier ripou n'a jamais été une victime des menaces des Hells

Pendant des années, la taupe de la police de Montréal Benoit Roberge s’est dressée en victime en prétextant avoir vendu de l’information aux Hells Angels sous le coup de menaces. Mais de nouveaux enregistrements inédits permettent enfin de voir clair dans son jeu; l’ex-policier déchu a lui-même tiré les ficelles de ces transactions illicites, apprend-on dans le plus récent ouvrage du Bureau d’enquête.

Clin d’œil à l’un de leurs films fétiches, Le Parrain, les auteurs Éric Thibault, Jean-Louis Fortin et Félix Séguin nous transportent dès les premières pages du livre à l’été 2000, lors du somptueux mariage de René «Balloune» Charlebois, un membre en règle des Hells Angels. La cérémonie tombait à un moment où l’opinion publique pour les motards criminels n’était pas particulièrement reluisante.

«Ç’a circulé à l’époque que le mariage était une opération de relations publiques pensée par Maurice “Mom” Boucher, explique le journaliste Éric Thibault. D’une part, on voulait montrer qu’on était en train de gagner la guerre, et de l’autre, on voulait se rendre sympathique aux yeux du public en allant chercher deux des plus grandes vedettes de la chanson québécoise.»

L’odeur des roses, les motards qui sifflent une demoiselle d’honneur, les prestations de Ginette Reno et de Jean-Pierre Ferland, une rutilante Harley-Davidson comme cadeau de noce, la nervosité et les jurons du marié: l’attention chirurgicale que portent les auteurs aux détails de cette opulente réception dans Le ripou des Hells met la table à cette histoire aussi rocambolesque qu’ironique.

Écoutez l'entrevue avec Jean-Louis Fortin, directeur du Bureau d’enquête de Québecor à l’émission d’Alexandre Dubé via QUB radio :

Un motard fidèle

En effet, pour comprendre le côté quasi absurde de la relation entre Roberge et Charlebois, il est essentiel de savoir d’où vient ce dernier.

«Balloune» était un motard fidèle et loyal. Il détestait la police – surtout Benoit Roberge, l’un des «bœufs» qui était grandement responsable de son incarcération après l’opération Printemps 2001.

Malgré la hargne profonde de Charlebois, le flic ripou a réussi à gagner sa confiance en lui vendant de l’information confidentielle, comme des noms de délateurs. Le matériel inédit obtenu par les auteurs suggère que Roberge est celui qui a initié la relation. Le motard, alors incarcéré, voulait tout de même se protéger et avait pris soin d’enregistrer leurs conversations. Celles-ci, rendues publiques pour la toute première fois, ont des allures de scénario de film. On entend notamment la taupe dire à «Balloune» qu’il souhaite une «retraite dorée» et déplore sa «pension de trou de cul».

«En l’entendant sans filtre, on peut se demander qui était vraiment manipulé dans cette histoire, lance avec une pointe d’humour le directeur du Bureau d’enquête Jean-Louis Fortin. Ça change la donne complètement.»

Descente aux enfers

Peu d’informations ont été rendues publiques dans le dossier Roberge puisqu’il a plaidé coupable en 2014 et que la preuve n’a ainsi jamais été rendue publique.

«Il y a toujours eu une espèce de secret autour de cette histoire-là, explique le journaliste Félix Séguin. Il y avait deux enjeux principaux pour bâtir le manuscrit. Le premier: gagner la confiance de Patrick Péloquin, le bras droit de René Charlebois. Ça a pris presque trois ans. Ensuite, nous devions aussi obtenir des détails de l’enquête policière qui n’avaient pas été divulgués jusqu’à présent.»

En lançant ce bouquin, les auteurs souhaitent qu’il fasse œuvre utile pour la prochaine génération de policiers. Où tracer la limite et quelles sont les conséquences de vendre son âme au diable? S’il était à un certain moment l’un des policiers les plus respectés du Québec, Benoit Roberge a connu une fulgurante descente aux enfers.

«Il demeurera l’exemple à ne pas suivre pour les prochains policiers», conclut Jean-Louis Fortin.

Benoit Roberge, le ripou des Hells POURSUIVEZ VOTRE LECTURE