Le bord du Memphrémagog pour moins de 3 M$ à Austin

Une résidence située aux abords du lac Memphrémagog, sur le territoire de la petite municipalité d’Austin, dans les Cantons-de-l’Est, vient de changer de mains pour 2,7 M$, soit tout juste au-dessus de l’évaluation municipale.

Datant de 1987, la maison construite sur un terrain boisé de 2,48 acres est située au fond d’un cul-de-sac, à l’issue du chemin Montpetit. Le terrain, zoné agricole, offre à ses résidents une ouverture d’une largeur de 171 pieds linéaires sur le bord de l’eau.

Sébastien Corbeil, Re/Max

La résidence compte en outre trois chambres et deux cuisines distinctes. En 2019, une immense terrasse extérieure avec piscine creusée y a été aménagée.

Huguette Lemaire est devenue propriétaire des lieux après le décès de son mari, André Gaudreau, en 2018. La dernière vente, à un résident de Sherbrooke, s’est conclue sans garantie légale du vendeur et «aux risques et périls de l’acheteur». Mme Lemaire était représentée lors de cette transaction par Stephan, Marc et Nathalie Gaudreau.

Au dernier rôle d’évaluation municipale, cette propriété s’était vu attribuer une valeur de 2 685 760$, soit 54% de plus que trois ans plus tôt (1 744 000$). En 2023, les taxes municipales de cette résidence s’élevaient à 7115$.

Un droit de mutation de 68 093$, payable à la municipalité d’Austin, s’ajoute au prix d’achat pour l’acquéreur.

