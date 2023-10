Le ciel se couvre pour la fin de semaine

Après la vague de chaleur et les pluies torrentielles des deux dernières fins de semaines, le calme s’installe sur la province avec une fin de semaine d’automne nuageuse avec quelques éclaircies.

Pour la région de Montréal et Lanaudière, il annonce un beau 16 degré généralement ensoleillé, samedi, suivi d’une nuit plus frileuse autour des 6 degré. Une journée parfaite pour observer l’éclipse solaire, qui aura lieu vers 13 h 00.

La région de Québec ainsi que Charlevoix ne sont pas aussi chanceuses avec les nuages et devrait avoir un ciel plus couvert, mais des températures tout aussi clémentes autour des 16 degrés.

Le mercure chute et le vent monte dans l’est de la province. Un peu de pluie, beaucoup de nuages et de vents est prévu en Estrie et en Gaspésie.

Le ciel devrait se couvrir d’avantages et le temps se rafraichir généralement dimanche sur l’ensemble de la province.