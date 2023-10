Le retour sur scène et sur disque de Chromeo

Le duo Chromeo n’est pas monté sur scène dans une salle de Montréal – sa ville natale – depuis neuf ans. Il revient, cette année, avec deux propositions qui feront le bonheur de ses admirateurs : un spectacle qui sera présenté le 19 octobre prochain au MTelus et le nouvel album Adult Contemporary, à paraître le 16 février 2024.

Chromeo s’apprête à célébrer, en 2024, ses 20 ans de carrière. Si le duo d’électro-funk composé de Dave 1 et de P-Thugg est fier du chemin accompli et de la longévité de son projet, il affirme regarder vers l’avant. D’où l’envie de présenter un tout nouveau spectacle et non une tournée anniversaire.

Montréal nostalgique

Bien sûr, les pièces connues et marquantes du tandem seront proposées aux adeptes, mais elles seront entrecoupées de nouvelles chansons tirées de sa prochaine offrande. Les gars se font d’ailleurs une joie de jouer au MTelus, cet ancien Métropolis où ils allaient voir des concerts quand ils étaient adolescents.

« On a toute une scénographie qui a été travaillée dans le détail, on est hyper impliqué dans l’expérience de son et de lumières ainsi que dans les décors ; c’est super important pour nous. Ce sera le plus long spectacle qu’on a jamais fait. Une heure quarante-cinq avec des pauses, des ballades et des pièces puisées dans nos cinq albums », explique Dave 1, de son vrai nom Dave Macklovitch.

Pour les musiciens, l’aspect visuel est aussi déterminant que l’art musical. Instruments chromés, flashs de lumière, éléments colorés : tout a été réfléchi et construit par la paire et son équipe de collaborateurs. « On est même derrière la merch [les produits dérivés vendus sur place] », lance David Macklovitch en riant.

« C’est notre version la plus accomplie et la plus perfectionnée d’un spectacle en salle. On prend cela vraiment au sérieux. On est juste deux, il faut de la matière », poursuit l’artiste de 45 ans qui vit à New York depuis plusieurs années, mais qui gardera toujours un attachement spécial pour Montréal.

Courtoisie Julian Dakdouk

Album tout en contrastes

Adult Contemporary, cet opus à venir, est composé de 14 nouvelles chansons livrées dans « une version plus mature » du son de Chromeo. Dave 1 évoque des arrangements plus sophistiqués, des ballades et des thèmes relatifs aux relations adultes, le tout formant un produit plutôt élégant.

« On s’est demandé comment faire un album abordant ces thématiques quand tu es un groupe funk, dansant avec des textes comiques. On a essayé de "chroméoifier" des sujets comme l’insomnie, la monogamie, la codépendance de façon à rendre cela sexy et drôle », explique le chanteur pour qui le rire va de pair avec la chanson.

Car Chromeo s’est toujours donné comme pari de rapprocher les extrêmes : de faire de la musique tout en ayant un côté pluriel, de faire rire tout en faisant réfléchir voire pleurer et de parler à la fois de cohérence et de renouveau.

Ce dont le duo est le plus fier à ce moment de sa carrière ? Sa longévité.

« Le défi est de durer longtemps. Au début, tu vis ton buzz, mais être encore là après 20 ans, il y a de quoi être fier. On est fier de durer et d’avoir encore quelque chose à dire. »

– Chromeo sera en spectacle au MTelus le 19 octobre prochain.

– L’album Adult Contemporary sera lancé le 16 février 2024.