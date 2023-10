Les grosses quilles du samedi !

L’Alsace et ses grands crus s’invitent (avec raison) à table alors que le pinot noir néo-zélandais nous fait oublier le temps gris et tristounet des derniers jours.

Buvez moins. Buvez mieux.

Two Paddocks, Picnic Noir Pinot 2022, Central Otago, Nouvelle-Zélande

40,25$ - Code SAQ 14072161 – 13%

Excellente manière de s’initier aux grands pinots noirs néo-zélandais que cette cuvée «Picnic» qui nous donne déjà à rêver aux beaux jours d’été. Un peu de réduction en ouverture (capsule d’ailleurs à vis, ce qui permet d’éviter les mauvaises surprises), mais le tout se dissipe après une bonne aération pour laisser place à des parfums aguicheurs de cerise, de tabac, de cuir, d’herbe séchée et d’épices douces. Bonne densité de fruit en bouche, des tanins élégants et une longueur appréciable. Gouleyant à souhait, on s’assure de l’ouvrir et de le laisser patienter une bonne heure au frigo avant le service. Un régal!

★★★1⁄2 $$$ 1⁄2

Meyer-Fonné, Kaefferkopf Riesling Grand Cru 2018, Alsace, France

53,00$ - Code SAQ 14008724 – 13% - Bio

Aaaaah l’Alsace! C’est un secret bien gardé. On y produit pourtant parmi les plus grands vins blancs de la planète. Le plus beau de l’affaire, c’est que les prix sont encore accessibles. Ce sont aussi de merveilleux compagnons de table, preuve supplémentaire de leur grandeur. Fondé à la fin du 19e siècle par Félix Meyer, le domaine Meyer-Fonné, situé pas très loin de Colmar, s’étend aujourd’hui sur un peu plus de 18 hectares de vignes cultivées en bio (certifié en 2021 avec l’arrière-petit-fils... Félix qui est aux commandes depuis 1992). Les sols argilo-calcaires du grand cru Kaefferkopf (0.32 hectare pour la famille) donnent un riesling (vignes plantées en 1978) racé et tout en finesse, aérien avec pourtant du poids dans le vin. La texture donne l’impression d’un vin moelleux, mais c’est parfaitement sec et vibrant, surtout en finale avec des amers de qualité et une longueur épurée. Tonalités de miel, de pétrole, de cerfeuil et de coquillage chaud. Bon dès aujourd’hui, tout en possédant la structure pour évoluer favorablement une bonne dizaine d’années. Encore meilleur avec les fruits de mer, un poisson blanc, ou un fromage de chèvre à point. Disponible en très petites quantités, il faudra surveiller l’arrivée du 2019.

★★★★ $$$$

Meyer-Fonné, Furstentum Grand Cru Gewurztraminer 2020, Alsace, France

49,50$ - Code SAQ 14957698 – 14% - Bio (certifié en 2021)

Le gewurztraminer est un cépage (trop) souvent mal compris. On lui reproche ses parfums exotiques de rose/litchis et on aime moins sa texture parfois pommadée. Il serait dommage d’en rester là. C’est l’un des cépages les plus fascinants, surtout quand il vieillit. Avec l’âge, le «gewurz» tend à s’effacer pour laisser place à la magie du terroir. À l’aveugle, autant il est facile de le repérer en jeunesse qu’on peut passer des heures à chercher après 10 ans d’âge. On comprend les anciens de l’avoir inclus au sein des quatre cépages (riesling, pinot gris, muscat et gewurztraminer) pouvant revendiquer la mention «grand cru». Situé à l’entrée de la vallée de Kaysersberg, le grand cru Furstentum se distingue par ses sols de marne/calcaire et ses coteaux très pentus exposés sud-ouest. Il livre habituellement des vins riches et puissants, mais l’approche des Meyer-Fonné permet d’en tirer un vin racé et complexe. Le 2020 est long, caressant, d’une grande pureté et tout en fraîcheur. Les sucres vont sans doute se fondre avec le temps et donner une complexité insoupçonnée. Superbe maintenant, mais meilleur dans cinq à dix ans.

★★★★ $$$$

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel