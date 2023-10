Littérature jeunesse: un petit monde à hauteur d’herbe

Mousse est un Brin ; un petit être de la forêt qui doit protéger l’équilibre de la nature. Mousse et ses amis Menthe, Foin et Rose rêvent de devenir des « solutionneurs » et de régler les problèmes dus aux changements climatiques. Une fois toutes les 24 nouvelles lunes, des Brins viennent de toutes les forêts pour participer au grand tournoi, dans le but de gagner et devenir solutionneurs. Les enfants ne peuvent pas participer, mais Mousse et ses amis veulent quand même tenter leur chance...

La nouvelle série de l’autrice jeunesse Priska Poirier est tout simplement mignonne et brillante ! Les Brins, c’est un monde où les erreurs des humains et leur constante quête du pouvoir mettent en péril l’environnement. De gros caractères, des pages aérées, des illustrations dynamiques ; la collection Je lis seul·e + est idéale pour les jeunes lecteurs.

Vive l’esprit d’équipe !

On pourrait penser qu’en prenant part à une compétition normalement réservée aux adultes, Mousse, Foin, Menthe et Rose se trouveraient bien loin derrière leurs adversaires... Pourtant, les quatre amis ont une merveilleuse force insoupçonnée : ils savent que l’entraide, ça mène loin dans la vie !

Il est beau de les voir faire face aux diverses épreuves du tournoi ensemble, sans ne jamais s’abandonner. C’est une belle façon de mettre de l’avant le fait que chaque personne a ses forces et ses faiblesses et que c’est ensemble qu’on devient plus forts !

La jeune génération est de plus en plus confrontée aux changements climatiques. Cependant, l’intégration de cette thématique se fait tout naturellement, au cœur du récit de l’autrice. Il n’y a aucune lourdeur ; on ne ressent pas que le lecteur est « forcé » d’en apprendre davantage sur les impacts du réchauffement climatique. Tout se fait en légèreté... aussi légèrement que ses chers Brins se déplacent dans leur petit monde à hauteur d’herbe !

Pour une belle histoire d’amitié pleine d’aventures, la série Les Brins mérite amplement sa place dans la bibliothèque familiale et scolaire.

Le tome 2 sera présenté au printemps 2024.

