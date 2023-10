Marchand dans le club des «champions» de l’OCDE

BRUXELLES | L’OCDE accueille le maire de Québec dans son club des «champions» et l’a choisi entre autres grâce au tramway. Au moment où le gouvernement Legault est plutôt tiède sur le projet, l’instance économique mondiale rappelle l’importance pour les États de soutenir financièrement les villes.

Bruno Marchand a accepté l’invitation de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), une instance reconnue au plan mondial. Celle-ci l’accueille dans son club des Maires champions, une «coalition de dirigeants volontaires qui se sont engagés à s’attaquer aux inégalités et à promouvoir une croissance économique plus inclusive dans les villes», selon la définition de l’Organisation.

Croissance inclusive

«On l’a choisi parce qu’il était totalement en phase avec cette vision de la croissance inclusive. [...] C’est nous qui sommes allés le chercher», a indiqué vendredi la directrice du Centre pour l’entrepreneuriat de l’OCDE, Lamia Kamal-Chaoui.

Elle cite sa vision sur l’itinérance zéro, ses actions pour lutter contre la crise du logement, son accompagnement des entreprises innovantes, mais aussi sa volonté de miser sur le développement durable, notamment avec le tramway.

Transport crucial

En cela, Mme Kamal-Chaoui fait écho au message que Bruno Marchand a reçu à Lyon. Pour l’OCDE, le développement du transport structurant est crucial pour le bien-être des villes.

«Une ville qui fonctionne, c’est une ville qui a un système de transport qui fonctionne. Sinon, ça ne marche pas. Aujourd’hui, il y a la question du transport durable, sinon on continue d’avoir des villes qui sont envahies par les voitures.» Elle estime qu’il est «courageux» pour un maire de s’engager dans cette voie «pas forcément populaire pour tout le monde».

«Le tramway, c’est une des solutions pour un développement durable, mais aussi qui permet à tous les citoyens d’avoir accès à la mobilité. Et la mise en place génère énormément d’émotions. Mais l’OCDE soutient ces initiatives.»

Financement

Selon elle, les gouvernements nationaux doivent soutenir les maires dans leurs projets de transport durables. «Oui, les gouvernements supérieurs ont un rôle. [...] Le G20 a adopté les lignes directrices qui préconisent un soutien des gouvernements supérieurs au financement.»

L’appartenance au groupe de maires permettra à Bruno Marchand d’apprendre d’autres villes innovantes et de partager les meilleures pratiques. «C’est une belle nouvelle, c’est une invitation dont on est fiers. Mais c’est surtout une invitation qui va être super intéressante pour accélérer les éléments qu’on a besoin de mettre en place dans notre ville pour faire face à nos défis.»

Une personne sera nommée au cabinet pour faire le suivi toute l’année et une rencontre annuelle est prévue.