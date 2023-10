Mort d’un bambin de 5 ans en Outaouais: une coroner sonne l’alarme sur la sécurité des passagers arrière

Près de trois ans après la mort tragique d’un bambin de 5 ans dans un accident en Outaouais, la coroner au dossier croit qu’on néglige la sécurité des passagers arrière et exhorte Transport Canada à agir.

« Ça ne prend pas un érudit en la matière pour réaliser qu’on accorde moins d’importance à ceux qui s’assoient en arrière », lance avec aplomb Francine Danais. « Les passagers avant sont bien paddés, presque enveloppés par de la protection et des coussins gonflables. En arrière, on s’assoit sur une banquette droite, pas confortable, et on est lousses dans l’habitacle. »

Courtoisie Francine Danais

L’avocate de formation vient tout juste de rendre public son rapport sur le décès du petit Riley Armstrong, mort tragiquement le 14 décembre 2021. Une distraction bête – pas le cellulaire – a fait en sorte que son père est sorti de sa voie pendant un instant alors qu’il circulait sur la route 309, à Notre-Dame-de-la-Salette, une petite ville au nord de Gatineau. Le véhicule familial est entré en violente collision frontale avec celui d’un autre homme qui circulait en sens inverse. Ce dernier est également décédé.

Les « enfants oubliés »

Durant ses démarches, la coroner Danais fut « sidérée » de constater qu’en plus d’avoir très peu de protection, les passagers arrière des véhicules étaient les « enfants oubliés » de la sécurité routière.

Lors de l’impact, le petit Riley a subi une fracture du crâne après que sa tête a violemment frappé l’appui-tête du siège avant. Sa grande sœur a également subi un traumatisme crânien, mais a survécu. Considérant que les deux enfants étaient installés dans des sièges d’appoint conformes, la coroner Danais a cherché à comprendre pour quelle raison ils avaient subi de si graves blessures à la tête.

« À ma grande surprise, [une experte de Transport Canada] m’a informée qu’il n’existait pratiquement aucune étude sur la sécurité des passagers arrière (enfants ou adultes) et que les voitures n’étaient soumises à aucun test de conformité à cet égard », écrit-elle dans son rapport.

Aucune étude

Il existe des recherches sur les sièges pour enfant, mais la façon dont ils bougent dans l’habitacle lors d’un accident et la sécurité en général des passagers arrière ne fait l’objet d’aucune étude, selon ce que Mme Danais a découvert en produisant son rapport. Par ailleurs, des statistiques fournies par la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) confirment que les décès de passagers arrière ont pratiquement doublé au cours des dernières années (voir tableau).

Ainsi, la coroner recommande à Transport Canada d’effectuer des études poussées sur la cinétique des passagers arrière et des enfants lors de collision. Elle suggère également de se pencher sur les appuis-tête et de s’assurer qu’ils sont sécuritaires pour ceux qui s’assoient à l’arrière.

Dans une réponse vague, Transport Canada a confirmé avoir pris connaissance du rapport de Mme Danais, sans pour autant confirmer qu’il allait mettre en œuvre ses recommandations. L’instance gouvernementale confirme également faire des tests dans un centre dédié à Blainville afin d’évaluer la sécurité des passagers arrière, sans pour autant fournir un quelconque résultat.

Passagers arrière morts depuis 5 ans :

2022 : 20

2021 : 15

2020 : 7

2019 : 10

2018 : 11

Passagers arrière blessés gravement depuis 5 ans :

2022 : 68

2021 : 53

2020 : 43

2019 : 75

2018 : 70