[PHOTO] Lumière d’automne sur Denver

Alors que la saison automnale bat son plein, je dois m’envoler vers Denver, la capitale du Colorado. Cette ville du centre ouest des États-Unis dégage un esprit western en raison de sa position géographique. Localisée sur le flanc ouest des grandes plaines et au pied des montagnes « Front », Denver est surnommée la « Mile High City », avec son élévation à plus de 1600 mètres.

Je n’ai pas ressenti les effets de l’oxygène raréfié tout au long de mes balades, mais l’air frais et pur me laissait une impression d’altitude. L’une des plus belles vues de la ville se trouve dans le City Park. Ce parc urbain datant de 1880 possède une superficie d’environ 1,3 km2 et on y retrouve notamment le zoo et le musée de la nature de Denver. C’est l’un des grands espaces verts des environs, très achalandé et primé pour le vélo et le jogging. En résumé, Denver séduit par son dynamisme et la qualité de vie offerte à la population.

Pour ma photo, j’opte pour le lever du soleil où seuls quelques passants matinaux occupent les lieux. Dans ce paysage en dégradé de bleu, les dernières feuilles de l’automne rivalisent avec les premières neiges dans les hauteurs montagneuses. Un panorama inspirant et qui me donne le goût d’aller explorer les montagnes environnantes !

Appareil : Canon EOS 5D MKII

Objectif : EF 70-200 mm

Exposition : 3,2 sec. à F/8

ISO : 100