Pourquoi le Québec devrait miser sur les négawatts et pas sur de nouveaux barrages

Au moment d’inaugurer le complexe de la Romaine cette semaine, François Legault a de nouveau lancé l’idée de construire des barrages supplémentaires.

Le Québec peut pourtant faire beaucoup mieux pour s’inscrire dans une vraie transition énergétique.

Avant de harnacher de nouvelles rivières, ou pire, de se relancer le nucléaire, le gouvernement Legault devrait prioriser les négawatts.

Les négawatts

Les négawatts, c’est l’énergie gaspillée qui pourrait être récupérée grâce à l’efficacité énergique.

Les gisements sont immenses au Québec, car on a la mauvaise habitude de consommer BEAUCOUP d’énergie.

Par habitant, nous utilisons en moyenne 69% plus d’énergie qu’en Allemagne et 43% plus qu’en Suède. Je ne vous parle même pas de GES, juste d’énergie en général, quelle qu’en soit la source.

Selon les chiffres d’Hydro-Québec, 24 TWh pourraient être économisés grâce à des mesures d’efficacité énergétique économiquement rentables. C’est l’équivalent de trois fois le complexe de la Romaine, qui a coûté plus de 7 G$.

Selon les experts, la production de négawatts est de loin le choix le plus écologique et le moins coûteux. C’est aussi le fondement des économies modernes les plus compétitives.

Les négawatts ont également l’avantage de créer des emplois partout sur le territoire habité, sans soulever de débat sur l’acceptabilité sociale et environnementale.

Des exemples de gisements

Beaucoup d’énergie est gaspillée dans nos bâtiments mal construits et mal isolés, dans de gros véhicules qui circulent avec 1,2 passager en moyenne, dans nos usines qui rejettent de la chaleur qui pourrait être récupérée, dans les bureaux et les habitations qui sont éclairés, chauffés et climatisés même quand personne n’y est, ainsi que dans tous les appareils qui restent allumés même lorsqu’ils ne sont pas utilisés.

Bâtiments

Le secteur du bâtiment a un potentiel particulièrement grand. Les codes à suivre pour les nouvelles constructions et les rénovations accusent un retard troublant quand on se compare à des pays comme la Suisse ou l’Allemagne.

Plusieurs techniques et technologies en écoefficacité font leurs preuves en Europe depuis longtemps. Plusieurs pays ont rendu leur application obligatoire et c’est pour cela qu’elles se sont généralisées et que leurs coûts ont diminué.

Au Québec, on mise encore sur des mesures majoritairement volontaires, comme les normes Novoclimat, qui dans les meilleures années ne s’appliquent qu’à 20% des nouvelles constructions. Qui plus est, ces normes pourraient aller beaucoup plus loin.

Malgré notre climat très froid l’hiver et très chaud l’été, il est possible au Québec de construire des maisons ayant une consommation énergétique nette zéro.

Les thermopompes et la géothermie sont d’autres solutions dont le potentiel n’est pas pleinement développé au Québec.

Comme en Colombie-Britannique, le gouvernement du Québec pourrait obliger progressivement les propriétaires de bâtiments à atteindre certains seuils de performance énergétique, ce qui leur permettrait des économies à moyen terme.

Subventionner massivement les rénovations écoénergétiques des logements à prix modiques serait un excellent investissement pour l’économie, la société et l’environnement.

Une fois que tous nos gisements de négawatts auront été exploités, alors allons-y avec des parcs éoliens là où les gens en voudront vraiment.