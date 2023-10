Quand les loups-garous se mettent en chasse

Jeune autrice extrêmement talentueuse, l’Israélienne Sapir A. Englard n’avait que 19 ans lorsqu’elle a écrit la première version de la série à succès Les loups du millénaire, maintenant traduite en français. En quête d’évasion lorsqu’elle faisait son service militaire, elle s’est mise à écrire l’histoire intensément sexy de Sienna, une jeune loup-garou de 19 ans qui compte bien se trouver un partenaire fiable, pour la vie. Lorsqu’elle rencontre Aiden, le loup alpha de la meute, sa vie change à tout jamais.

Sienna appartient à la meute de la Côte-Est. Elle a 19 ans. Elle aime profiter de la vie, peindre et sortir avec ses amies. Elle sait que la fameuse cérémonie de la Frénésie approche.

C’est un moment de frénésie sexuelle intense où les loups-garous se mettent en couple. Rien ne peut les arrêter.

Sienna redoute cette période : elle est marquée par un triste souvenir et n’arrive pas à faire confiance aux hommes.

Elle souhaite bien se trouver le partenaire idéal et ne se laisse pas approcher par n’importe qui.

Quand Aiden, le loup-garou alpha de la meute, le chef, s’intéresse à elle, elle a bien du mal à respecter les limites qu’elle s’était fixées. Aiden est séduisant. Irrésistible. Et il a besoin d’elle pour réaffirmer sa puissance.

Photo fournie par les Éditions Hugo

Inspirée par Twilight

Sapir A. Englard, 28 ans, parle avec enthousiasme de cette série contemporaine très divertissante mêlant le surnaturel et l’érotisme.

« J’ai eu cette idée lors de ma dernière année au secondaire. J’avais commencé à l’écrire de temps en temps, sans arriver à rendre ce que je cherchais », explique-t-elle en entrevue.

« Je voulais écrire une romance érotique pour adulte qui allait inclure des loups-garous et des créatures surnaturelles. Je voulais écrire une bonne série qui allait mettre en scène un couple, mais aussi le monde dans lequel ils évoluent. Mon inspiration vient d’autres fictions qui ont été populaires, comme Twilight, mais j’ai fait cela à ma façon. »

Photo fournie par les Éditions Hugo

Sapir A. Englard décrit le parcours initiatique de Sienna, qui doit s’ouvrir à son partenaire, même si elle a été marquée par un événement traumatique vécu par sa meilleure amie.

« Quand j’ai écrit le livre, quelque chose de similaire à ce que je décris dans le livre est arrivé à une de mes amies. Je n’avais pas d’expérience à cette époque et j’essayais de me faire une idée sur ce qu’était le sexe, finalement. De nos jours, c’est très courant et admis socialement que les jeunes aient des expériences sexuelles à partir de l’âge de 16 ans. »

« Sienna a pris le trauma de son amie personnellement. Elle s’est fait la promesse d’attendre jusqu’à trouver le bon partenaire. C’est ce que je voulais aussi pour moi, à cette époque. J’avais une vision romantique et un peu vieux jeu qu’on ne voit pas beaucoup de nos jours. »

Photo fournie par les Éditions Hugo

Frénésie de reproduction

Les loups-garous, dans le roman, sont aux prises chaque année avec une Frénésie.

« Cette idée est venue de l’appétit sexuel intense qu’on a quand on est adolescents. Et aussi du fait que nous, les humains, nous sommes aussi des animaux, dans le fond. Tout s’est mis en place et j’ai voulu faire ressentir cela aux loups-garous, qui sont plus près des animaux que des humains. Leurs besoins sont beaucoup plus puissants. »

Sapir A. Englard dit qu’elle a une relation faite de hauts et de bas avec le personnage de Sienna, après toutes ces années.

« Ce que j’aime le plus chez elle, c’est qu’elle tient à ses idées et ses principes. On peut dire qu’elle est têtue... mais elle le fait pour elle et non pour se conformer à une norme sociale. »

Sapir A. Englard est née et a grandi en Israël.

Après avoir étudié la musique au Berklee College of Music, elle est devenue autrice, conférencière et productrice de musique.

Elle aimerait beaucoup que sa série soit adaptée pour la télé ou le cinéma.

EXTRAIT

« De l’autre côté de la clairière, un autre loup a fait irruption dans les arbres. Il était énorme, le plus gros loup que j’avais jamais vu, et ses yeux dorés frénétiques étaient fixés sur moi.

J’ai grogné, montrant les dents. Je ne me souciais pas de subir sa colère. Il n’allait pas m’avoir.

Peu impressionné par ma démonstration, il s’est approché, essayant de me faire paniquer devant son immense masse.

Mais la peur qui m’a saisie n’avait rien à voir avec sa taille ou ma sécurité. Elle avait tout à voir avec la façon dont il pouvait me contrôler, maintenant que j’étais marquée. »

- Sapir A. Englard, Les Loups du millénaire, tome 1, Éditions Hugo Romans