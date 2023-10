Témoignage | Don d’organes: cinq vies sauvées grâce à Charles-Olivier

«Ce sont cinq personnes qui ont eu une deuxième chance à la vie», expliquent les parents de Charles-Olivier Nadeau qui a fait don de ses organes à la suite de son décès il y a un an et demi alors qu’il n’avait que 15 ans. Ils veulent d’ailleurs souligner l’importance de donner, mais avant tout d’en parler.

«Ce que je trouve le plus touchant, c’est de voir des familles de receveurs que je ne connais pas, venir me voir et dire «merci parce que c’est grâce à des familles comme vous que mon fils est toujours en vie», ça c’est extrêmement gratifiant», a confié son père Louis-Philippe Nadeau en marge du défi Chaîne de vie au Relais à Lac-Beauport samedi.

Ce sont près de 150 personnes qui se sont rassemblées pour marcher aux côtés des membres de la famille Bilodeau-Nadeau, famille porte-étendard de l’événement pour la région de la Capitale-Nationale, qui a vu leur vie basculer avec le décès de leur fils.

«On ne voulait pas qu’il soit oublié et même un an et demi après son décès, la communauté et les gens autour de nous sont toujours très présents et c’est magnifique de voir ça», lance-t-il.

«Je suis tellement fier de la décision que nous avons prise. On se sent souvent seul, mais de voir qu’il y a autant de gens qui nous soutiennent, c’est plus grand que nature», ajoute la mère de Charles-Olivier, Annie Bilodeau.

Au total, ce sont 21 rassemblements similaires qui auront lieu au cours du week-end, tous organisé par l’organisme Chaîne de vie qui vise à éduquer les jeunes de 15 à 17 ans au don d’organes et de tissus.

«Ça change plus qu’une vie»

Comme l’explique M. Nadeau, les dons d’organes ont une importance immensurable puisque cela ne se résume pas qu’à donner une deuxième chance à quelqu’un.

«Un don d’organes ça change plus qu’une vie. Ça touche la famille, les amis et les collègues. L’impact que ça a n’est même pas mesurable et c’est pour ça que c’est aussi important», précise-t-il.

De son côté, la coordonnatrice de l’événement pour la région de la Capitale-Nationale est d’ailleurs bien placée pour en parler alors que sa fille aujourd’hui âgée de 10 ans a reçu une greffe de cœur alors qu’elle n’avait que trois mois.

«Quand tu apprends que ton enfant aura besoin d’une greffe, c’est la fin du monde. La vie s’arrête et tu ne sais pas combien de temps ça va prendre dans notre cas ça pouvait aller jusqu’à deux ans, mais on a été chanceux», explique Marie-Ève St-Pierre.

L’importance d’en parler

Les intervenants rencontrés par le Journal ont toutefois tous insisté sur un point bien précis qui est d’ailleurs le plus important selon eux ; l’importance d’en parler.

«Faire un don d’organes, ça ne se résume pas qu’à signer ta carte d’assurance maladie. Il faut absolument être éduqué, en discuter et comprendre ce que ça comporte parce qu’il y a toujours 30 % des gens qui ne sont pas prêts», explique Mme St-Pierre.

«Il faut absolument en avoir parlé parce que quand tu te fais annoncer le décès d’un proche tu es sous le choc et ce n’est pas là que c’est le temps de se poser ces questions-là», renchérit le père de Charles-Olivier.

Le pourcentage de refus de famille a d’ailleurs diminué de 42 % en 2014 à 32 % en 2022, permettant ainsi à des milliers de Québécois de recouvrer la santé et avoir une deuxième chance à la vie grâce à la transplantation. L’an dernier, au Québec, 171 donneurs et leur famille ont permis à 483 personnes de recouvrer la santé.