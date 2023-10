Un acteur fume? Appelez la police!

Pendant que le monde est à feu et à sang, la Cour supérieure du Québec s’est penchée sur un problème d’une importance capitale, jeudi matin: les comédiens ont-ils le droit de fumer de vraies cigarettes sur scène pendant une représentation théâtrale?

Parlez-moi d’un débat essentiel!

À poil!

Je sais ce que vous pensez: si je considère que c’est un débat futile, pourquoi j’y consacre toute une chronique?

Tout simplement parce que cette histoire de cigarettes (rapportée par Le Devoir) démontre, encore une fois, à quel point nous entretenons un rapport bizarre, pour ne pas dire complètement tordu, à la création, à la fiction.

Selon la représentante du procureur général du Québec, Me Marie-Ève Pelletier, permettre aux comédiens de fumer sur scène lors d’une représentation théâtrale ébranlerait «un pivot» de la loi sur la lutte contre le tabagisme, soit l’interdiction de fumer à l’intérieur d’un lieu public fermé.

J’aimerais rappeler à Me Pelletier que les gens n’ont pas le droit de se foutre à poil en public.

Tu te lèves de ton siège au théâtre et tu montres tes fesses? Tu es passible d’une accusation d’outrage aux bonnes mœurs.

Pourtant, je ne sais pas combien de fois j’ai vu des comédiens se foutre à poil au théâtre.

Il fut un temps où c’était tellement à la mode que je voyais plus souvent la zoune de certains comédiens que la mienne.

Assister à une pièce de théâtre contemporain sans voir une paire de fesses, c’était comme aller à la cabane à sucre et ne pas manger de sirop d’érable.

C’était même devenu un cliché, comme le feu et l’eau dans les vidéoclips.

C’était rendu qu’on se demandait quelle était la différence entre une pièce à La Licorne et une danse aux tables à La Broussaille.

«Qu’est-ce qu’on va voir, ce soir, Ginette? Les foufounes de Marc Béland dans le deuxième acte ou les fesses de Samantha dans la deuxième partie de son spectacle?»

Bref, on permettait aux artistes de se foutre à poil, mais pas aux spectateurs.

On faisait une distinction entre ce qui se passait sur scène et ce qui se passait dans la salle. Entre la création et la réalité.

La réalité étouffe l’art

Maintenant, cette distinction ne tient plus.

La barrière qui séparait fiction et réalité a été démontée.

Ça prend un gros pour jouer un gros, un gai pour jouer un gai, un handicapé pour jouer un handicapé et un Juif pour jouer un Juif.

Et si tu prends un Noir pour jouer un Noir, attention! Si le personnage est un Jamaïcain, ton comédien noir est mieux de ne pas venir d’Haïti ou du Sénégal, sinon «scandale»!

En 2000, la grande essayiste française Annie Le Brun a écrit un livre intitulé Du trop de réalité.

«La réalité est partout, disait-elle. Même dans la fiction!»

Il faut maintenant tenir compte de toutes les couches de la population quand on crée une œuvre de FICTION.

«Avertissement: ce film montre des gens manger des pinottes, ce qui pourrait troubler les personnes allergiques aux pinottes.»

Plus moyen de fuir la réalité, d’y échapper, ne serait-ce que deux heures: elle est omniprésente!

Elle s’invite, elle s’impose!

Elle écrase tout, corsète tous les créateurs! Les œuvres, maintenant, ne doivent pas seulement «refléter» la réalité, mais commenter l’actualité, donner des leçons, nous dire comment agir et encourager les «bons comportements»!

C’est ça qui m’étouffe, moi.

Pas le fait que Guylaine Tremblay fume une cigarette de sauge sur scène.

UN AUTRE MUR!

Après avoir conseillé aux profs de porter un gilet pare-balles et aux élèves de se munir de sacs à dos en métal qui peuvent aussi servir de boucliers, les Américains songent à ériger des murs autour de certaines écoles pour empêcher les indésirables d’y entrer!

C’est ce que s’apprête à faire l’Université Morgan à Baltimore, où s’est récemment déroulée une fusillade qui a fait cinq blessés parmi les étudiants.

On va construire un mur de 8000 pieds de long, qui entourera 90% du site!

Et lutter contre la trop grande prolifération des armes à feu? Naaaaah!

LE HAMAS, DES SCOUTS?

La CBC a demandé à ses journalistes de ne pas utiliser le terme «terroristes» lorsqu’ils parlaient des militants du Hamas qui ont froidement assassiné plus d’un millier d’innocents en Israël – dont des enfants et même des bébés.

Raison? Dire que quelqu’un est un terroriste est une opinion, pas un fait!

Mais ces mêmes journalistes qui doivent porter des gants blancs lorsqu’ils parlent du Hamas peuvent utiliser le terme «extrême droite» à tort et à travers.

Et traiter les membres du Parti conservateur de fondamentalistes religieux...

Décidément, ça va de mieux en mieux à la télé publique canadienne!

LE PARTY DE JUSTIN

L’augmentation massive du nombre de demandeurs d’asile au Québec a fait tripler, en un an, les dépenses d’aide sociale liées à leur accueil.

Tout ça, gracieuseté du gouvernement du Canada, qui a ouvert toutes grandes les vannes de l’immigration et invité tous les miséreux du globe à se pointer à nos portes.

Trudeau est comme un ado qui a annoncé sur Instagram qu’il y aura un party à la maison de ses parents.

Le hic: nous occupons une pièce dans cette maison, et nous sommes débordés parce que tout le monde s’est passé le mot!