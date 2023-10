Une quatrième victoire de suite pour les Alouettes

EDMONTON – À défaut d’être chic, le match était divertissant et les Alouettes ont gagné 35 à 21 contre les Elks, samedi, à Edmonton.

Bien que cette quatrième victoire consécutive apporte une certaine satisfaction au club montréalais, l’intérêt face à cette partie était amoindri à la suite d’une déterminante défaite subie par les Tiger-Cats de Hamilton, la veille.

«Je suis content et je suis fier de ce groupe, a réagi l’entraîneur-chef Jason Maas, au terme du match, malgré un lent départ de ses joueurs qui tiraient de l'arrière 14 à 3 après le premier quart. Tu peux abandonner, mais tu dois continuer de travailler et c’est ce que nous voyons avec notre équipe. Ils sont demeurés concentrés et ont décidé de compétitionner. Il n’y a rien de plus spécial que de revenir d’un déficit comme on l’a fait, d’autant plus que le résultat ne voulait rien dire au classement. Ça en dit beaucoup sur ce groupe.»

Avant même ce match contre les Elks, les Alouettes étaient donc assurés de terminer au deuxième rang de la section Est de la Ligue canadienne de football et, par conséquent, de disputer une rencontre éliminatoire à domicile, le 4 novembre.

Faute d’enjeu, la rigueur en défensive en a parfois souffert, d’un côté comme de l’autre, au stade du Commonwealth, là où plusieurs partisans semblent désormais attendre avec impatience la tenue de la Classique Héritage, le 29 octobre, entre les Oilers et les Flames de Calgary.

Dans le gain des Alouettes, James Letcher fils a porté un dur coup aux Elks tout juste avant la mi-temps. Il a ainsi profité d’un placement raté pour retourner le ballon sur 125 verges et inscrire un touché. Cela plaçait les Alouettes en avance 26 à 21 au terme de la première demie.

«J’ai blagué avec mes coéquipiers en disant que tant et aussi longtemps que je voyais du vert, j'allais courir sur le vert, a commenté Letcher fils. Quand j’ai vu que le botté était raté, j’ai simplement capté le ballon et j’ai suivi mes coéquipiers.»

Que la saison finisse!

Pour les Elks (4-13) comme pour les Alouettes (10-7), c’est le temps que la saison régulière finisse dans la Ligue canadienne de football, mais pour des raisons différentes. Si le club d’Edmonton ratera immanquablement les éliminatoires, la formation montréalaise a déjà la tête à la demi-finale de la section Est.

Le cliché dira que les Alouettes, qui sont passés par la grande porte pour se qualifier, voudront maintenant entrer dans les éliminatoires avec le vent dans les voiles. Or, il ne reste plus qu’un match de saison régulière à jouer, le 28 octobre au stade Percival-Molson, face aux Ti-Cats. Ces deux mêmes équipes s’affronteront ensuite en demi-finale de l’Est.

L’entraîneur-chef Jason Maas profitera d’une semaine de congé pour établir son plan de match en vue de la rencontre du 28 octobre. Il y a fort à parier que ni les Alouettes, ni les Tiger-Cats dévoileront alors leur cahier de jeux. Les deux formations pourraient aussi se servir de ce match pour laisser jouer plusieurs réservistes.