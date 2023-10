Voici le premier roman en français signé par un auteur louisianais depuis 129 ans

Auteur-compositeur, poète, militant engagé, vedette internationale, Zachary Richard lance le 25 octobre son premier roman, Les Rafales du carême. Il s’agit d’un événement majeur pour la francophonie: c’est le premier roman en langue française publié par un auteur de la Louisiane depuis 129 ans. Zachary Richard fait découvrir son talent d’écrivain et de conteur, mais aussi des pans de l’histoire louisianaise. Ses mots nous transportent à la fin des années 1800, dans un champ de coton, où passe le train de la Morgan & Louisiana Railway.

Un champ qui appartient à la famille d’André, un jeune homme qui observe la vie quotidienne de son entourage après le meurtre de son oncle, Martin. Un roman prenant, passionnant, émouvant, essentiel, mettant en valeur la langue française de la Louisiane et des mots du terroir. Le roman est d’ailleurs dédié aux grands-parents de Zachary Richard, André Boudreaux et Julie Martin.

Après le meurtre de Martin, sa sœur, Philomène, est dans tous ses états. Marie Agelas appelle les esprits pour savoir qui a tué Martin. «Deux Français». Virginie Mouton, une femme éduquée, lui prodigue des conseils et lui propose d’apprendre à lire. André est témoin de ce qui se déroule.

Zachary Richard explique, en entrevue, qu’il avait cette idée de roman en tête depuis très longtemps.

«Je dirais... 30 ans. Mais c’était impossible pour moi. Je n’avais pas la discipline de continuer, en tournée. J’ai des dizaines de cahiers remplis avec une écriture de pattes de mouches. Je revenais de tournée et j’essayais de reprendre où j’en étais.»

«En relisant, j’étais déçu et je recommençais. C’est arrivé à quatre reprises. La quatrième fois, grâce à la COVID, j’ai pu écouter la voix du roman, jusqu’à ce qu’il arrête de me parler.»

Cette histoire voulait à tout prix être racontée.

«C’est un roman historique. Il se passe à la fin du 19e siècle dans une Louisiane bouleversée par la guerre de Sécession. C’est aussi basé sur un fait divers réel qui s’est passé dans mon village et dans ma famille, dont j’ai entendu parler depuis toujours. C’était une cause célèbre. C’est de la fiction. Mais c’est un peu ma version de In Cold Blood, de Truman Capote.»

Photo fournie par les Éditions Libre Expression

Le 19e siècle

Diplômé en histoire, Zachary Richard dit avoir aussi «ouvert les vannes».

«J’ai fait passer des personnages du 19e siècle, comme Sarah Bernhardt et le général sudiste Beauregard, Buffalo Bill Cody, Gabriel Dumont. C’est une histoire qui a des racines en France, à Paris, pendant la Commune de Paris. L’action se passe pour la plupart en Louisiane.»

Zachary Richard fait remarquer qu’avant tout, Les Rafales du carême est une histoire de trahison et de pardon.

«Je voulais explorer plusieurs conflits de la société louisianaise de l’époque, notamment entre Noirs et Blancs, mais aussi entre hommes et femmes. Le récit est raconté par un jeune homme de 17 ans qui fait son rite de passage à travers les courses de chevaux qui étaient extrêmement populaires en Louisiane à l’époque.»

Zachary Richard s’est lancé dans des recherches minutieuses pour se documenter.

«L’histoire louisianaise, c’est quelque chose qui me passionne depuis toujours. C’est une espèce de recherche de toute une vie, surtout pour cette période-là.»

«J’ai pu faire des recherches sur les recensements des années 1850 et 1860 qui sont sur microfilms à l’Université de Louisiane. On listait les esclaves, mais sans noms. On donnait âge et sexe, tout simplement, mais c’est comme si ces gens-là n’avaient pas d’identité pour le recensement officiel des États-Unis.»

L’auteur insiste sur le fait que ce roman n’est pas un livre d’histoire.

«J’ai même joué avec les dates pour les fins de l’intrigue. Mais j’ai fouillé pour avoir une meilleure idée de l’époque et de la vie de ces gens-là.»

Zachary Richard est auteur-compositeur et poète, francophone militant et écologiste engagé.

Il est surtout connu comme chanteur.

Il compte 21 albums à son actif, dont plusieurs disques d’or et de platine, et sa carrière est internationale.

Il a reçu de nombreuses distinctions, dont quatre doctorats honorifiques, et il a été nommé chevalier de l’Ordre de la Pléiade en 2000.

Il est aussi compositeur, producteur et narrateur de plusieurs documentaires télévisés.

Il a publié en 2019 un recueil de poésie, Zuma 9, aux Écrits des Forges.

EXTRAIT

«La nuit, j’entends le sifflet du train qui passe. Le son tombe au bord des rails et roule comme un boulet, s’usant à travers la prairie, de plus en plus petit, jusqu’à ce qu’il devienne plus petit qu’un grain de maïs et encore plus petit, un grain de farine de maïs assez petit pour entrer dans mon oreille. Une fois qu’il est entré dans ma tête, le son explose, flanquant des images dans ma cervelle, des images d’une beauté qui fait mal, des châteaux, des grandes rivières, des beaux paysages, des bateaux à voiles, des jolies dames, des rues de villes peuplées de gens bien habillés et sophistiqués, tout ce que je ne trouverai jamais autour de moi, fils aîné d’une grande famille, enchaîné à mon devoir, mes mains et mes jambes écorchées par les plants de coton.»