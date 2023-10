Carreauté Kid: le cœur grunge

Fan invétéré de musique grunge, Carreauté Kid est un ado qui semble appartenir à une autre époque. Pourtant, en s’éprenant d’Adèle, il réalise que sa version idéale de l’amour est très moderne... Marc-André Dufour-Labbé présente un premier roman jeunesse actuel, nostalgique et brillant !

Carreauté Kid ; quel titre intrigant ! On devine que le phénomène Karaté Kid a exercé une influence sur vous ?

J’ai 40 ans, alors c’est certain que les films des années 1980 m’habitent. En fait, j’avais envie d’écrire une histoire d’horreur, parce que j’ai plein d’histoires d’horreur dans la tête (rires) ! Une amie m’a suggéré d’écrire une histoire d’amour. Je n’avais jamais pensé à ça. Juste pour le fun, j’ai fait un plan et ça a donné Carreauté Kid.

Qui est exactement Carreauté Kid, dit Caro ?

J’imagine que c’est moi, comment j’aurais souhaité être, quand j’étais ado. J’étais un extraverti déguisé en introverti ! J’étais un gars de théâtre et j’aurais aimé faire de l’impro, mais j’étais full gêné. J’avais des idées peut-être un peu « marginales »... Moi, dans ma tête, les gens ont toujours pu aimer qui ils veulent.

Photo fournie par Leméac Jeunesse

C’est quand même un choix audacieux d’aborder avec les jeunes le fait que la solution à l’amour peut être à l’extérieur de la monogamie...

Oui et j’ai fait attention de ne pas rien nommer non plus. Je ne parle pas de polyamour, de compersion, ni rien. Je voulais vraiment faire naître cette idée-là d’elle-même, sans que Caro ait le vocabulaire pour ça. Juste qu’il s’aperçoive que le plaisir d’Adèle lui fait plaisir, qu’il reconnaisse la valeur d’Aymeric – le chum d’Adèle – aussi. Elle a raison de triper sur ce gars-là parce qu’il est hot, mais ça n’empêche pas que lui, il l’aime.

Il y a énormément de bienveillance qui se dégage de votre récit. Ça fait du bien !

La bienveillance, c’est super important pour moi, dans ma vie, avec mes enfants et dans mon travail. Je travaille dans un centre de ressources pour hommes. Je fais de la sensibilisation dans les écoles secondaires sur la violence conjugale, puis j’interviens aussi auprès d’hommes en difficulté ou qui ont un comportement violent. Je pense qu’avec une volonté de faire le bien autour de soi, on peut vraiment arriver à dénouer des conflits.

L’ado grunge moderne, comment le verriez-vous ?

J’écris une pièce de théâtre pour des ados de maisons des jeunes. Il y a un jeune de 17 ans qui aime de « vieux » groupes comme Korn. Il s’habille à la mode Limp Bizkit ! Dans cette pièce de théâtre, il y a aussi des jeunes de 12 ans. Lui est là parce que sa maison des jeunes lui tient à cœur. Tout le monde a sa place ; ce n’est pas parce que lui est plus vieux qu’il prend le plancher. J’imagine qu’il a un esprit de tolérance naturel. Il ne fait pas un effort pour être tolérant. C’est ça qui est hot ! L’ado grunge moderne, pour moi, serait ça.