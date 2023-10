Changement d’heure: le PQ relance le débat et veut entendre des experts sur le sujet

À moins d’un mois du changement d’heure, le Parti Québécois souhaite rouvrir un débat sur cette pratique, qui selon des experts «n’amène rien de bon, surtout pour le sommeil», en déposant une pétition à l’Assemblée nationale.

«C’est un enjeu qui touche 100% de la population, soit celui du sommeil. [...] Ça devrait faire l’objet d’un débat, puisqu’il y a des enjeux réels», dit le député péquiste de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, qui parrainera la pétition, déposée au cours de l’automne.

Le Parti Québécois avait d’ailleurs déposé une motion en 2019, dans le but de mettre en place un groupe d’étude sur la question. M. Bérubé avait aussi tenté en vain de relancer le débat l’an dernier.

Ouvert à «analyser la question»

Questionné à cet effet, le cabinet du ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, de qui relève la décision d’abolir ou non le changement d’heure au Québec, s’est pour une première fois montré ouvert à «analyser cette question».

Une mesure désuète

Selon des experts interrogés par Le Journal, le changement d’heure instauré pour accroître la production pendant la Première Guerre mondiale n’a plus raison d’être aujourd’hui, en plus d’avoir des conséquences néfastes sur la santé.

Manque d’énergie et de concentration, fatigue, perte de synchronisation du sommeil au sein de la famille et même la dépression sont quelques exemples énumérés par Nadia Gosselin, neuropsychologue, professeure et directrice scientifique du centre d’études avancées en médecine du sommeil de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal.

Les adolescents et les personnes âgées éprouvent aussi des difficultés à gérer ces changements, ajoute la spécialiste.

«Le bien-être de la population est plus important que celui des gens qui travaillent et qui aimeraient avoir une heure de plus de soleil le soir sur leur patio à côté du BBQ l’été», souligne pour sa part, Jonathan Charest, membre de l’exécutif de la Société canadienne de sommeil et doctorant en psychologie.

Il affirme par ailleurs que l’heure avancée occasionne un «décalage horaire permanent» sur le cerveau.

Selon les experts, ainsi que la Société canadienne du sommeil, l’heure normale, soit celle que nous retrouverons le 5 novembre, devrait être adoptée en permanence.

Cette heure correspond mieux à notre «horloge biologique», affirment-ils.

Accidents et AVC

Au fil des ans, des études ont entre autres démontré qu’au cours des jours suivant le changement d’heure vers l’heure avancée, le nombre d’accidents de la route augmentait, tout comme les admissions à l’hôpital pour des accidents vasculaires cérébraux (AVC).

Le changement d'heure aura lieu le 5 novembre prochain, à 2h du matin. Nous reculerons l’heure pour revenir à l’heure normale de l’Est.

D’autres pays agissent

L’an dernier, le Sénat américain a voté à l’unanimité en faveur de l’abolition du changement d’heure, priorisant l’heure avancée d’été. Le projet de loi n’a toutefois toujours pas été entériné par la chambre haute.

Plusieurs pays ont décidé d’abandonner le changement d’heure, dont récemment le Mexique, qui est à l’heure normale depuis octobre 2022.

Au Canada, on ne change pas l’heure en Saskatchewan et au Yukon.