«Chanteurs masqués»: le Cône orange démasqué par Sam Breton et Stéphane Rousseau

C’est le fameux Cône orange, emblème par excellence de la ville dirigée par Valérie Plante, qui a été démasqué dimanche soir pendant les duels à l’émission Chanteurs masqués.

• À lire aussi: Cotes d'écoute du dimanche soir: «Chanteurs masqués» accroît son avance sur la concurrence

• À lire aussi: «Chanteurs masqués»: qui donc se cachait dans le Huard?

• À lire aussi: «Chanteurs masqués»: On sait maintenant qui se cachait sous le costume du Dragon

Les enquêteurs Sam Breton et Stéphane Rousseau ont eu la main heureuse en devinant que l’humoriste Mathieu Dufour – Matt Duff pour les intimes – était dissimulé dans le costume orange comportant de nombreux graffitis.

Le Cône orange, qui n’a pas remporté son duel contre la Ballerine, a dû faire ses adieux au grand plateau de variétés de TVA au terme du vote du public, qui l’opposait au Caméléon et au Dinosaure. Le Cône orange avait revisité plus tôt le tube Illégal, de Corbeau, et la Ballerine avait repris Dancing On My Own, de Robyn.

Matt Duff, qui a éprouvé un vif plaisir durant son expérience à Chanteurs masqués, s'est déjà glissé dans des mascottes par le passé, un rôle qui lui a été utile pour porter le Cône orange avec l’enthousiasme et l’énergie qu’on lui connaît.

Les deux autres duels de l’épisode du 15 octobre opposaient le Caméléon et le Lion, ainsi que le Dinosaure et l’Astronaute.

Jusqu’ici en cette troisième saison, outre Matt Duff, les masqués Fabienne Larouche (Hippocampe), Sœur Angèle (Popcorn), Dave Morissette (Dragon) et Édith Buther (Huard) ont tour à tour été démasqués.

Dimanche prochain, Chanteurs masqués mettra en vedette cinq masqués, et Productions Déferlantes, qui produit l’émission avec le concours de Québecor Contenu, promet que les enquêteurs auront droit à une surprise.

Chanteurs masqués, qui est l’émission la plus populaire de l’automne au petit écran québécois, est présentée chaque dimanche, à 18 h 30, à TVA, soit juste avant la cinquième saison de Révolution.