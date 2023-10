Demander pardon est parfois de mise

Je suis une femme de 88 ans. Comme plusieurs femmes le faisaient à l’époque où je me suis mariée, j’ai fait le choix de rester à la maison pour élever mes trois enfants. Je ne suis retournée sur le marché du travail que lorsqu’ils sont entrés aux études supérieures.

Mon mari étant un homme assez mou de nature, c’est moi qui me chargeais de la discipline à la maison. Comme j’avais été formée à l’école de mes parents qui étaient très sévères tous les deux, laissez-moi vous dire que mes deux plus vieilles, des jumelles, ainsi que mon garçon plus jeune, ne me répliquaient pas et obtempéraient à mes demandes.

Les filles n’ont pas semblé en garder de séquelles, mais mon fils lui m’en veut encore, rendu à plus de cinquante ans. C’est au décès de son père il y a dix ans qu’il m’a enfin dit ce qu’il gardait sur le cœur depuis son enfance. La somme de temps que je consacrais à ses sœurs, même après sa naissance à lui, l’avait marqué.

Ne se sentant pas aimé à l’égal de ses sœurs, il s’était replié sur lui-même, et au lieu de ruer dans les brancards, il faisait le dos rond pour réussir à traverser la vie. Comme ensuite il avait tout fait pour nous cacher une homosexualité qui lui faisait peur et qu’il a gardée secrète jusqu’à presque trente ans, ça n’a pas aidé notre relation.

D’autant moins que, croyez-le ou non, il attribue encore aujourd’hui à ma grande sévérité les difficultés qu’il a dans ses relations sociales et dans ses relations amoureuses. En résumé, mon fils n’est pas heureux, et il m’en tient responsable, même si je ne me suis jamais rendu compte de l’ampleur de sa détresse intérieure.

Je sais qu’il ne me reste plus grand temps à passer sur terre et j’aimerais me rapprocher de lui avant qu’il ne soit trop tard. Comment faire pour qu’il accepte de me parler à cœur ouvert et finisse par me pardonner ? Comme vous le pensez certainement, on ne peut pas refaire le passé. Mais comment agir pour donner un nouvel élan à notre avenir à tous les deux ? Comment parvenir à toucher le cœur de mon garçon sans renier la mère que j’ai été et qui faisait son possible ?

Mère repentante

Je ne vois qu’une voie à emprunter, celle des excuses que vous pourriez faire à votre fils pour n’avoir pas su identifier son extrême sensibilité quand il était encore temps d’adoucir votre façon de l’éduquer. Tout comme d’avoir, par la force des circonstances et du nombre, peut-être négligé sa petite personne au profit de ses sœurs, sans même vous en être rendu compte.

Une telle ouverture de votre part pourrait s’avérer un baume pour votre garçon qui s’est, certainement à tort, senti mal aimé par sa mère, mais qui n’en a pas moins développé une forme de syndrome qui a empoisonné sa vie. Ça ne coûte pas cher de s’excuser et ça rapporte toujours.