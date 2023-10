Des trucs pour surmonter les épreuves

Psychoéducatrice depuis 20 ans dans le réseau de la santé et des services sociaux, Sabrina Poulin s’est intéressée aux éléments qui permettent de développer la résilience dans son nouveau livre, Ces épreuves qui nous façonnent. Émaillant ses explications de témoignages de personnalités comme Jean-Marie Lapointe, Christine Michaud et Josée Boudreault, elle fournit des clefs pour comprendre ce qui permet aux gens de « rebondir » après des épreuves.

Au cours de leur existence, neuf personnes sur dix vont faire l’expérience d’au moins un événement grave ou traumatisant. Chacun et chacune réagit de façon différente : personne n’a le même bagage ni les mêmes outils pour faire face au choc de l’adversité et le surmonter.

Les épreuves font mal et laissent des cicatrices. Mais elles ont aussi le potentiel de marquer un tournant dans la vie des gens et de leur faire découvrir des ressources insoupçonnées.

Sabrina Poulin définit et démystifie le concept de résilience dans son livre et dévoile des ressources souvent utilisées par les gens qui ont développé une capacité de rebondir et de se reconstruire après une épreuve significative. Les chocs se présentent de toutes sortes de manières : une rupture amoureuse, une maladie grave, des troubles de santé mentale, de l’épuisement professionnel, un deuil, l’assassinat d’un proche, une faillite personnelle.

Les épreuves

Plusieurs raisons ont motivé Sabrina Poulin à écrire son livre. « Je trouve important de ramener la résilience au cœur de nos vies. Je l’ai constaté, je le vis dans ma propre vie et je le constate dans ma pratique comme psychoéducatrice : le malheur ne s’abat pas sur les gens avec justice. »

« Personne n’est à l’abri des épreuves. Personne n’est immunisé contre la souffrance. Souvent, l’adversité a le don de frapper au moment où on s’y attend le moins. On ne reçoit pas un petit mémo par la poste pour nous dire : attention, dans deux semaines, ça va brasser ! »

Elle ajoute qu’on est à découvert, tout le monde. « Oui, on a eu la pandémie. Oui, il y a l’inflation. On est en difficulté. On fait face à de l’adversité. Tout le monde vit des épreuves. Tout le monde a à surmonter des obstacles. Donc je trouve ça important d’amener la résilience au cœur de nos vies. Si on est capable de la renforcer, en amont des situations difficiles, ça va nous permettre de mieux faire face aux chocs de l’adversité et surtout, de les surmonter. »

Ressources insoupçonnées

Présentement, dans sa pratique, elle constate que ses patients ont vécu des situations très éprouvantes. « Ce que je réalise, et ce qui me fascine, c’est de constater à quel point la personne a en elle des ressources insoupçonnées, qui font en sorte qu’elle peut surmonter de très grandes difficultés. »

« C’est pas parce que tu as vécu des grands traumas que, forcément, ça va te fragiliser. Certaines personnes vont verser plus dans la vulnérabilité, mais d’autres vont trouver une façon de rebondir. Et vont saisir l’opportunité d’en ressortir grandies et de même l’utiliser comme une opportunité de croissance. »

Sabrina Poulin constate cela depuis 20 ans et s’est penchée davantage sur le sujet pour écrire son livre. « Je voulais mieux comprendre, mieux connaître ce qui fait qu’une personne va être en mesure de rebondir des situations, de se reconstruire, alors qu’il y en a d’autres qui vont verser dans la vulnérabilité. Il y a un mystère autour de la résilience humaine. »

La résilience est un processus, ajoute-t-elle. « Quand le choc survient, c’est normal d’être déstabilisé, d’être déstructuré. Ça impacte notre fonctionnement. Mais qu’est-ce qui va faire qu’à un moment donné, on va être capable de mettre un pied devant l’autre ? Qu’on va être capable de ne pas tomber plus bas ? C’est ça, activer notre résilience, utiliser nos ressources. »

♦ Sabrina Poulin est membre de l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec.

♦ Elle œuvre depuis 20 ans dans le réseau de la santé et des services sociaux.

♦ Elle offre actuellement des services en santé mentale en consultation externe à des adultes qui présentent des troubles de la personnalité, de l’humeur, ainsi que des troubles anxieux.

♦ Seize personnalités ont participé au livre, dont Josée Boudreault, Jean-Marie Lapointe, Serge Marquis et Christine Michaud.

EXTRAIT

Photo fournie par les Éditions Édito

« Pour son estime personnelle, Josée croit essentiel de vivre des victoires. Elle se lance continuellement des défis, se fixe de nouveaux objectifs. Elle continue à se dépasser, ne s’arrête pas sous prétexte que des contraintes existent. Cela dit, elle est persuadée que la présence et l’amour inconditionnel de son conjoint, de ses filles, de sa famille et de ses amis ont grandement facilité son adaptation à sa nouvelle vie et que ces derniers ont été des sources inestimables de motivation et de soutien dans les périodes plus difficiles. »