Grand excès de vitesse et poursuite policière: 4 adolescents arrêtés

Quatre adolescents se souviendront longtemps de leur balade nocturne qui s’est conclue par une poursuite policière et leur arrestation.

L’histoire a débuté vers 1h dimanche alors que des policiers de la Sûreté du Québec (SQ) faisaient du radar sur l’autoroute 40 est. Ils auraient alors intercepté un véhicule en grand excès de vitesse, soit 140 km/h dans une zone de 70.

Ils sont donc partis à sa poursuite. Alors qu’ils rattrapaient la voiture, cette dernière a foncé dans un muret de béton. Cependant, quand les policiers sont finalement arrivés à sa hauteur, cette dernière a repris la fuite. Prenant la bretelle vers l’autoroute 25 sud, le conducteur a de nouveau perdu le contrôle du véhicule. Les agents de la SQ ont dû arrêter la poursuite lorsque le véhicule a pris la sortie vers la rue Beaubien puisqu’il avait quitté leur secteur, a indiqué Stéphane Tremblay, porte-parole pour la SQ.

La voiture, une Hyundai Kona blanche de Communauto, a finalement été retrouvée abandonnée à l’intersection de la rue Sherbrooke. Les quatre occupants âgés de 16 et 17 ans ont pris la fuite à pied, mais ont rapidement été localisés et arrêtés par des agents de la SQ et du Service de police de la Ville de Montréal.

Le conducteur de 17 ans été arrêté pour fuite, conduite dangereuse et entrave au travail des policiers. Les trois autres occupants – deux garçons et une fille – ont été arrêtés pour entrave au travail des policiers. Ils ont tous été libérés sous promesse de comparaître. Le conducteur, qui a un permis probatoire, devrait perdre tous ses points en raison de son infraction au Code de la route.

Selon les informations de la SQ, l’alcool ne serait pas en cause dans cette histoire.