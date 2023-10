Israël dit avoir tué à Gaza le responsable de l'attaque d'un kibboutz

Un commandant du Hamas palestinien, responsable d'une attaque contre un kibboutz israélien adjacent à la bande de Gaza la semaine dernière, a été tué dans une frappe, a rapporté l'armée israélienne dimanche.

Billal al Kedra, commandant des forces du Hamas dans le secteur de Khan Younès (sud de la bande de Gaza) et responsable de l'attaque du kibboutz de Nirim, «a été tué hier soir (samedi)» par l'aviation israélienne, indique un communiqué militaire.

D'après des médias israéliens, au moins cinq personnes ont été tuées à Nirim, où les habitants ont vécu un siège de neuf heures avant l'intervention des forces israéliennes qui y ont affronté des combattants du Hamas islamiste.

Plus de 1 300 personnes ont été tuées lors de l'attaque des commandos du Hamas le 7 octobre, surtout des civils, dont des enfants, et au moins 120 personnes prises en otage, selon des responsables israéliens. Des centaines de personnes restent portées disparues, et des corps sont toujours en cours d'identification.

La riposte israélienne a tué plus de 2 300 personnes, dont plus de 700 enfants, dans la bande de Gaza, territoire palestinien sous blocus israélien et contrôlé par le Hamas.

L'armée israélienne a également indiqué dimanche avoir visé d'autres membres du mouvement islamiste palestinien, des centres de commandements, des sites militaires et de lancement de missiles et des postes d'observation, estimant avoir «affecté les aptitudes de l'organisation terroriste».

Des frappes ont également visé des membres et le quartier général du Jihad islamique, une autre organisation islamiste présente à Gaza, qui a été détruit, a indiqué un porte-parole de l'armée israélienne dans un communiqué.