La mozzarella au banc d’essai

L’automne venu, les repas gratinés sont des plus réconfortants. Pizza et pasta sont appréciés de tous. Cette semaine, l’incontournable de ces plats, la mozzarella, passe au banc d’essai !

Notre analyse

Vingt-Quatre choix de fromages mozzarella ont fait l’objet de notre analyse.

La portion de 30 g a été utilisée pour comparer les produits.

Chaque portion de 30 g (environ un cube de 3 cm) apporte :

Entre 70 et 110 calories

Entre 4,5 et 9 g de lipides dont entre 2,5 et 6 g de gras saturés

Entre 0 et 2 g de glucides

Entre 7 et 9 g de protéines

Entre 150 et 250 mg de sodium

Entre 15 et 20 % de calcium

Les meilleurs choix

Le fromage Mozza partiellement écrémé du P’tit Québec fait partie des meilleurs choix. Une portion de 30 g contient 80 calories, 5 g de lipides dont 3,5 g de gras saturés, 9 g de protéines, 190 mg de sodium et 19 % de calcium. Ce fromage mozzarella est parmi les moins riches en lipides et en gras saturés, ainsi que parmi les plus riches en protéines et en calcium du banc d’essai. De plus, il contient moins de sodium que la moyenne des produits évalués.

Le fromage mozzarella partiellement écrémé de Sans nom fait également partie des meilleures options. Une portion de 30 g fournit 90 calories, 6 g de lipides dont 3,5 g de gras saturés, 9 g de protéines, 200 mg de sodium et 19 % de calcium. Il est parmi les fromages mozzarella les moins riches en gras saturés ainsi que les plus riches en protéines et en calcium du banc d’essai. De plus, il contient moins de sodium que la moyenne des fromages analysés.

Le fromage Mozzarellissima léger de Saputo complète les meilleurs choix. Une portion de 30 g fournit 80 calories, 4,5 g de lipides dont 3 g de gras saturés, 9 g de protéines, 220 mg de sodium et 17 % de calcium. Sa valeur nutritive le classe parmi les fromages mozzarella les moins riches en gras saturés et les plus riches en protéines. De plus, il contient plus de calcium que la moyenne des produits analysés.

LES COMPROMIS

Le fromage Pizza mozzarella léger de Galbani fait partie des compromis. Une portion de 30 g apporte 70 calories, 4,5 g de lipides dont 2,5 g de gras saturés, 9 g de protéines, 230 mg de sodium et 20 % de calcium. Il s’agit du fromage mozzarella le moins riche en gras saturés. De plus, il est parmi les plus riches en protéines et en calcium du banc d’essai. Toutefois, il contient plus de sodium que la moyenne des produits analysés. Le fromage Pizza mozzarella de Galbani présente une valeur nutritive similaire.

Le fromage mozzarella partiellement écrémé de Compliments fait également partie des compromis. Une portion de 30 g contient 90 calories, 5 g de lipides dont 3,5 g de gras saturés, 9 g de protéines, 220 mg de sodium et 19 % de calcium. Il fait partie des fromages les moins riches en gras saturés et les plus riches en protéines et en calcium du banc d’essai. Toutefois, il contient légèrement plus de sodium que la moyenne.

Le fromage Pizza mozzarella d’Irrésistibles complète les compromis. Une portion de 30 g fournit 90 calories, 6 g de lipides dont 4 g de gras saturés, 8 g de protéines, 200 mg de sodium et 15 % de calcium. Il contient moins de gras, de gras saturés et de sodium ainsi que plus de protéines que la moyenne des produits évalués. En revanche, il fait partie des fromages les moins riches en calcium du banc d’essai.

LES MOINS BONS CHOIX

Le fromage mozzarella de Compliments fait partie des moins bons choix. Une portion de 30 g contient 110 calories, 9 g de lipides dont 5 g de gras saturés, 7 g de protéines, 220 mg de sodium et 15 % de calcium. Ce fromage est donc parmi les produits les plus riches en gras ainsi que parmi les moins riches en protéines et en calcium du banc d’essai. Sa teneur en sodium est aussi supérieure à la moyenne.

Le fromage Mozza du P’tit Québec, le fromage mozzarella de Sélection et le fromage Pizza mozzarella de Cracker Barrel sont aussi de moins bonnes options. Une portion de 30 g de ces trois fromages apporte entre 100 et 110 calories, 8 g de lipides dont 5 g de gras saturés, 7 g de protéines, 240 mg de sodium et 15 % de calcium. Ces fromages sont donc également parmi les options les plus riches en gras saturés et en sodium ainsi que parmi les moins riches en protéines et en calcium du banc d’essai.

Enfin, la mozzarella de Black Diamond complète les moins bons choix. Une portion de 30 g fournit 110 calories, 9 g de lipides dont 6 g de gras saturés, 7 g de protéines, 220 mg de sodium et 15 % de calcium. Ce fromage mozzarella est parmi les plus riches en gras saturés du banc d’essai. De plus, il contient plus de sodium, moins de protéines et moins de calcium que la moyenne des produits évalués.

La liste des ingrédients

Tous les fromages mozzarella analysés présentent une liste des ingrédients relativement courte et simple. La majorité d’entre eux contiennent des substances laitières modifiées (79 %). Santé Canada définit les substances laitières modifiées comme étant « toute forme liquide, concentrée, séchée, congelée ou reconstituée des produits suivants : lait écrémé à teneur réduite en calcium (obtenu par procédé d’échange d’ions), caséine, caséinates, produits du lait de culture, protéines lactosériques, lait ultrafiltré, lactosérum (petit-lait), beurre de lactosérum (petit-lait), crème de lactosérum (petit-lait) et tout autre constituant du lait dont l’état chimique a été modifié de façon à différer de celui dans lequel il se trouve dans le lait ». Dans les fromages, les substances laitières modifiées peuvent être utilisées pour mieux contrôler l’humidité ou augmenter la teneur en protéines. Enfin, tous les fromages mozzarella pour pizza analysés contiennent du chlorure de calcium, un agent de texture couramment utilisé dans la fabrication des fromages.

