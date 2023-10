L'armée israélienne dit attendre un feu vert «politique» pour une invasion

L'armée israélienne a dit attendre une «décision politique» pour mener une offensive terrestre dans la bande de Gaza, qu'elle pilonne sans relâche en représailles à l'attaque sanglante du Hamas du 7 octobre.

Israël a exhorté les habitants du nord du territoire palestinien assiégé -- environ 1,1 million de personnes sur une population totale de 2,4 millions-- à fuir vers le sud, affirmant cibler la ville de Gaza (nord) pour y détruire le centre des opérations du mouvement islamiste au pouvoir.

Des dizaines de milliers d'habitants de Gaza ont déjà gagné le sud, selon le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU (Ocha), tandis qu'Israël a massé des dizaines de milliers de soldats autour de la bande de Gaza.

Lors de deux points presse distincts, les porte-parole de l'armée israélienne Richard Hecht et Daniel Hagari ont indiqué qu'une «décision politique» doit précéder toute invasion.

«Nous aurons des discussions avec l'échelon politique», a déclaré M. Hecht.

Des milliers de frappes aériennes israéliennes ont été menées sur la bande de Gaza depuis l'attaque de commandos du Hamas sur le sol israélien.

Plus de 1300 personnes ont été tuées en Israël, selon des responsables israéliens et au moins 126 otages retenus par le Hamas ont été identifiés. La riposte israélienne a tué plus de 2300 personnes à Gaza.

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a évoqué l'évacuation des civils de la bande de Gaza et «des questions humanitaires» lors de discussions avec des sénateurs américains dimanche, a rapporté son bureau.

Il a souligné «la puissance militaire» et la «détermination (d'Israël) à détruire l'ennemi».

Des porte-parole militaires israéliens ont dit à des journalistes qu'une invasion de la bande de Gaza aurait pour objectif d'anéantir le réseau du Hamas afin de l'empêcher de mener de nouvelles attaques.

D'après M. Hecht, le chef du Hamas à Gaza, Yahya Sinouar, est dans le viseur car considéré comme le cerveau de l'attaque du 7 octobre: «c'est un homme mort qui marche et nous irons jusqu'à lui».