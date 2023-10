Le caractère des Remparts leur procure la victoire

Mélangez des défenseurs qui connaissent leur «meilleur match de la saison», un gardien au sommet de son art ainsi qu’une bonne dose de caractère et vous obtiendrez la victoire des Remparts de Québec par la marque de 4-3 en tirs de barrage, dimanche après-midi, face aux Saguenéens de Chicoutimi.

Tôt dans la rencontre, les diables rouges ont été privés du défenseur Vsevolod Kamarov, expulsé du match après avoir frappé l’attaquant Alexis Morin. À sa punition majeure s’est ajoutée une autre infraction au capitaine Kassim Gaudet, quelques instants plus tard.

Cela a ouvert la porte à la recrue Émile Guité qui a inscrit son premier but en carrière en double avantage numérique pour inscrire les Sags au pointage. Puis, avant que se termine la punition de Kamarov, Craig Armstrong a doublé l’avance des siens.

Cette punition pour obstruction envers Gaudet, l’entraîneur-chef des Remparts, Éric Veilleux avait encore du mal à l’accepter après le match.

«C’est du n’importe quoi! Il y a eu énormément de caractère de la part de nos joueurs aujourd’hui [dimanche]. [...] J’avais entendu dire qu’il y avait [un arbitre] avec qui les Remparts, ça ne marchait pas. Tout le monde criait et disait que c’était à cause de Patrick. Mais ce n’est pas Patrick ça l’air!», a-t-il laissé tomber en répétant à de multiples occasions l’expression «n’importe quoi» au sujet de divers appels en ciblant, sans le nommer, l’officiel Olivier Gouin.

Les défenseurs s’illustrent

En plus de combler l’absence de Kamarov, les défenseurs des Remparts ont contribué à l’attaque. Les trois buts des locaux ont été marqués par des membres de la brigade défensive, soit Vincent Murray (3e), Leyton Stewart (1er en carrière) et Jake Moffat (2e).

«Individuellement, les cinq défenseurs qui restaient ont probablement connu leur meilleur match», a dit Veilleux, en se montrant rassurant concernant l’offensive qui «ne crée pas autant» que souhaité.

PHOTO COURTOISIE Remparts de Québec

Les Sags «se tirent dans le pied»

Chez les visiteurs, le résultat de la rencontre servira pour garnir la banque d’expérience de la jeune troupe de Yanick Jean.

«On s’est tiré nous-même dans le pied, a convenu ce dernier. On a été parfait en deuxième période, puis, en troisième, on s’est mis à donner la rondelle, à faire des revirements et à ne plus trop savoir comment jouer.»

Le son de cloche était similaire chez Émile Guité, qui avait aussi inscrit le troisième filet des Bleus. «À 3-1, on s’est mis à penser que c’était fini et on a arrêté de travailler. On va apprendre pour nos prochains matchs et ne pas refaire ça», a-t-il souligné.

En vitesse

- Le défenseur des Remparts, Antoine Michaud a été suspendu pour trois rencontres à la suite d’une mise en échec à la tête lors de la défaite de vendredi dernier face aux Cataractes. Il purgeait dimanche le premier match de cette suspension.

- Le gardien des Remparts, Quentin Miller a repoussé 33 des 36 rondelles dirigées vers lui, alors que son opposant, Mathys Fernandez a réalisé 18 arrêts sur 21 tirs.

- Un moment de silence en mémoire de l’ancien directeur des sports du Journal de Québec Claude Bédard a été observé avant la rencontre. Il est décédé subitement samedi à l’âge de 86 ans.