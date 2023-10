[EN IMAGES] Le cimetière Belmont: une promenade dans le Panthéon de la capitale

Dans le quartier Cité-Universitaire de l’arrondissement Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge se trouve l’un des beaux parcs de la capitale. Il s’agit du cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Ce cimetière-jardin est en grande partie boisé et il est traversé par un petit ruisseau, ce qui lui donne son caractère bucolique. James MacPherson Lemoine le comparait au Hyde Park de Londres. De nos jours, c’est davantage au cimetière du Père-Lachaise de Paris qu’on l’associe. Quoi qu’il en soit, avec sa galerie de personnages qui ont chacun marqué l’histoire à leur façon, il constitue un véritable Panthéon. Nous vous convions aujourd’hui à une promenade dans ce lieu de mémoire unique.

1) L’ancien domaine Belmont

Photo Jean-François Caron

Autrefois, on retrouvait à Sainte-Foy le domaine Belmont. Situé à l’ouest du domaine Holland, il s’agissait initialement d’une immense propriété qui s’étendait sur 182 hectares, du coteau Sainte-Geneviève jusqu’à la Grande Allée. Au nord du chemin Sainte-Foy, il accusait une légère déclivité qui était sillonnée par un petit cours d’eau.

Des personnages prestigieux vont s’y relayer. Ce sont d’abord les Pères jésuites qui, dès 1649, seront les premiers propriétaires des lieux. Par la suite, au début des années 1770, l’intendant Jean Talon y passe du temps. À partir de 1765, le général James Murray en fait sa maison de campagne. Enfin, lors de l’Invasion américaine de 1775, les hommes de Montgomery en prennent possession.

Dans les années 1790, c’est la famille d’Henry Caldwell, receveur général de la province, qui va l’occuper. Trois générations de Caldwell vont s’y succéder jusqu’en 1854. Le domaine passe alors aux mains du receveur de douanes John William Dunscomb. Enfin, George Wakeham l’acquiert en 1864 pour en faire Belmont Retreat, une maison de santé pour accueillir des «aliénés». Signalons qu’en 1857, Dunscomb avait réservé un lot de 23 hectares du domaine pour que la fabrique Notre-Dame de Québec y établisse son nouveau cimetière paroissial.

2) Un nouveau cimetière

Sous le Régime français, il y avait de petits cimetières situés sur le pourtour de la cathédrale Notre-Dame de Québec. En 1700, une épidémie de grippe force l’ouverture d’un nouveau cimetière qui prendra vite le nom de cimetière des Picotés en raison de l’épidémie de variole de 1702. En 1832, c’est l’épidémie de choléra qui force cette fois l’ouverture d’un nouveau lieu de sépultures. Établi en dehors des murs de la ville, le cimetière Saint-Louis, ou des Cholériques, était situé au carrefour de la Grande Allée et de l’avenue De Salaberry. En 1857, lors de la fermeture du cimetière des Picotés, la fabrique Notre-Dame de Québec acquiert un lot de 23 hectares du domaine Belmont pour y établir son nouveau cimetière paroissial.

En s’inspirant du cimetière Greenwood de New York, l’architecte Charles Baillairgé l’aménage à l’anglaise en y traçant des chemins sinueux pour mettre en valeur les nombreux accidents du terrain et la végétation, ce qui en fait un véritable cimetière-jardin. Il est béni en juillet 1859. On y a par la suite transporté les sépultures du cimetière des Picotés et plusieurs autres du cimetière Saint-Louis utilisé désormais exclusivement par les Irlandais. Sur le chemin Sainte-Foy, l’amorce de la rue de Belmont est flanquée de deux piliers en pierre de taille, vestiges de l’ancien portail d’entrée du cimetière.

3) Des maires

Photo Jean-François Caron

Jusqu’à nos jours, 38 maires se sont succédé à la tête de la Ville de Québec. De ce nombre, 11 des 36 qui sont décédés sont inhumés au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Il s’agit de René-Édouard Caron (†1876), Ulric-Joseph Tessier (†1892), Olivier Robitaille (†1896), Thomas Pope (†1863), Pierre Garneau (†1905), Jean-Docile Brousseau (†1908), Georges Tanguay (†1913), Jean-Georges Garneau (†1944), Henri-Edgar Lavigueur (†1943), Joseph-Ernest Grégoire (†1980) et Jean Pelletier (†2009).

Les sept maires décédés avant les années 1920 ont des monuments plutôt imposants, alors que ceux des quatre qui sont décédés après 1940 sont plutôt sobres. Thomas Pope a été le premier maire à décéder en exercice; il est également le premier à recevoir des funérailles civiques. Son monument de calcaire est en forme de pyramide tronquée allongée et il est surmonté d’une urne. Des obélisques rappellent la mémoire des maires Caron, Brousseau et Tanguay. Pierre Garneau bénéficie d’un imposant monument qui se trouve dans un enclos en quart de cercle délimité par des murets. La sépulture d’Olivier Robitaille se trouve également dans un enclos. Enfin, Ulric-Joseph Tessier remporte la palme, sa dépouille reposant auprès des siens à l’intérieur d’un mausolée. Le caractère ostentatoire de ces différents monuments est probablement un signe des temps.

4) Des premiers ministres

Photo Jean-François Caron

Outre des édiles municipaux, on retrouve à Belmont les sépultures de nombreux autres acteurs publics de haut rang. Ainsi, les lieutenants-gouverneurs René-Édouard Caron (†1876) et Théodore Robitaille (†1897) y ont trouvé leur dernier lieu de repos, tout comme Jean-Thomas Taschereau (†1893), juge à la Cour suprême du Canada. Quatre premiers ministres du Québec y ont également été inhumés. Il s’agit de Félix-Gabriel Marchand, décédé en exercice (†1900), Edmund James Flynn (†1927), Louis-Alexandre Taschereau (†1952) et Jean Lesage (†1980).

Photo Jean-François Caron

Ces quatre sépultures sont facilement reconnaissables puisqu’elles possèdent toutes une borne signalétique de granit noir mise en place par la Commission de la capitale nationale du Québec. Sur la face avant de cette borne apparaît une gravure en creux de leur visage, et sur la face supérieure, une fleur de lys, leur nom, leur rang et années d’exercice.

Les monuments rappelant la mémoire de ces premiers ministres sont dignes de leur rang, mais celui d’Edmund James Flynn étonne par sa simplicité. Il s’agit d’une simple dalle de granit gris posée au sol et sur laquelle sont gravés son nom et ceux de son épouse, de ses fils et belles-filles. Les armoiries du clan irlandais Flynn complètent l’ensemble.

5) Des artistes et des écrivains

Photo Jean-François Caron

Les sépultures de nombreux écrivains et artistes enrichissent également le cimetière Belmont. C’est peut-être ce qui lui a valu la comparaison avec le cimetière du Père-Lachaise de Paris. Ainsi, au fil d’une promenade, on côtoie les monuments de la chanteuse Alys Robi, des ténors Raoul Jobin et Richard Verreau, du chef d’orchestre et fondateur de l’Orchestre (Société) symphonique de Québec Joseph Vézina, de l’organiste et auteur Ernest Gagnon, du compositeur des paroles de l’hymne national Ô Canada Adolphe-Basile Routhier, de l’écrivaine Monique Corriveau, de l’historien Guy Frégault et du journaliste Jules-Paul Tardivel, pour ne nommer que ceux-là.

Photo Jean-François Caron

Deux monuments attirent toutefois l’attention. D’abord la modeste pierre tombale du journaliste et polémiste Arthur Buies qui est surmontée d’une sculpture de métal de l’artiste Loretta et intitulée Liberté. L’autre est la sépulture de l’historien François-Xavier Garneau. Il s’agit d’un imposant tombeau de calcaire sur lequel se trouvent une croix et l’inscription : « F.X. Garneau / Historien / 1809-1866 ». Malheureusement, le temps fait son œuvre et le tombeau est menacé. C’est pourquoi Yves Garneau, qui partage un ancêtre commun avec François-Xavier, l’a recouvert d’un verre protecteur. On ne peut que le remercier pour son geste.

6) Des militaires

Photo Jean-François Caron

Comme c’est le cas dans plusieurs autres cimetières, Notre-Dame-de-Belmont réserve une place de choix aux militaires et aux anciens combattants. En effet, trois lots leur sont consacrés. D’abord, derrière le mausolée d’Alexandre Chauveau se trouve une section de 18 petites stèles individuelles de granit gris dédiées à des membres du Royal 22e Régiment décédés entre 1929 et 1960. Alignées sur deux rangées, elles sont presque toutes identiques, hormis leur ornementation. Certaines affichent les armoiries du régiment, d’autres d’une feuille d’érable; elles portent toutes la croix des forces canadiennes.

L’autre section, située au coin sud-ouest du cimetière, est dédiée aux militaires inhumés dans leurs lots familiaux un peu partout dans le cimetière. On y retrouve une trentaine de stèles individuelles. De plus, deux monuments commémoratifs rappellent la mémoire de 31 autres individus. Au centre de l’ensemble s’élève un mât où flotte l’Unifolié.

Enfin, dans la nouvelle section du site, un grand monument s’élève singulièrement à la mémoire des combattants des forces armées de la république du Viet Nam du Sud. Il a été élevé par la communauté vietnamienne de Québec pour souligner l’effort de guerre des Vietnamiens du Sud contre le communisme. Précisons qu’aucune sépulture de s’y trouve.

7) Des communautés religieuses

Photo Jean-François Caron

Le cimetière Notre-Dame-de-Belmont présente une autre particularité. En effet, un large secteur, localisé dans la nouvelle section du site et dominant le versant nord, est réservé aux communautés religieuses, tant masculines que féminines, établies à Québec. Toutes ces communautés avaient leurs propres cimetières sur leur propriété respective. Cependant, étant généralement situés en ville ou en banlieue, l’espace disponible vint à manquer. Toutes ces sépultures religieuses sont désormais réunies à Belmont.

En général, chaque communauté et ses membres sont identifiés par un ou deux monuments de granit gris, de granit noir pour une autre. La Congrégation Notre-Dame constitue la seule exception puisqu’on y compte de nombreuses stèles. Ainsi, on y retrouve l’Institut des Frères des écoles chrétiennes, les Missionnaires du Sacré-Cœur, les Sœurs franciscaines missionnaires de Marie, la Congrégation du Très-Saint-Sacrement, les Dominicaines de la Trinité, les Eudistes, les Servantes du Saint-Sacrement de Québec, la Congrégation des Sœurs de Sainte-Jeanne-d’Arc, les Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Vallier, les Ursulines de Québec, les Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame, les Pères blancs missionnaires d’Afrique et les religieux de Saint-Vincent-de-Paul. De leur côté, les prêtres n’ont pas été oubliés puisqu’on les retrouve dans une section localisée à l’entrée du cimetière.

8) Des Madeleines et des Marguerites

Photo Jean-François Caron

Une section du cimetière Belmont est dédiée aux œuvres des Sœurs du Bon-Pasteur de Québec. Celles-ci se consacraient notamment aux femmes démunies, soit les prisonnières et les mères célibataires. On y retrouve donc un monument rappelant la mémoire des Marguerites du Sacré-Cœur. C’étaient des «filles-mères» qui, entre 1905 et 1964, avaient pris la coiffe pour travailler auprès des enfants illégitimes de la Crèche Saint-Vincent-de-Paul. Ce monument collectif de granit gris affiche plusieurs noms. Il est orné en son centre d’une tête de femme en marbre blanc. Le sommet du monument est garni d’un ruban de 20 marguerites.

Au pied du monument, sur le sol, repose une pierre de granit gris rappelant la mémoire d’Hermance Bouchard, une bienfaitrice de l’œuvre du Bon-Pasteur. À sa gauche, un peu en retrait, on aperçoit la pierre tombale de Mgr Edgar Lemay, longtemps aumônier de la Crèche Saint-Vincent-de-Paul. Enfin, à proximité, se trouve un autre monument commémorant les Madeleines du Bon-Pasteur de Québec décédées depuis 1915. Il s’agissait d’anciennes prisonnières ou mères célibataires. Elles étaient accueillies à la Maison Sainte-Madeleine qui faisait office d’école de réforme. Ailleurs dans le cimetière se trouve un autre monument dédié aux Madeleines décédées entre 1868 et 1915.

9) Des mausolées

Photo Jean-François Caron

À travers les alignements de monuments se profilent plusieurs magnifiques bâtiments. Il s’agit de mausolées appartenant à d’éminentes familles. Certains sont très ornés, d’autres plus sobres. Les cercueils y étaient superposés dans un caveau ou sur des étagères. Ils sont édifiés en pierre de taille. Trois se situent près de l’entrée du cimetière et cinq autres sur l’avenue Saint‐Nazaire.

Le mausolée du maire Ulric-Joseph Tessier attire l’attention. Conçu par un architecte parisien, concepteur de plusieurs mausolées du cimetière du Père-Lachaise de Paris, sa façade présente un imposant portail cintré, flanqué de colonnes et auquel on accède par un escalier de quatre marches. Sa porte double en fer forgé noir est ajourée par des motifs végétaux et fleurdelisés. Le cintre de la porte est orné d’un mascaron représentant la tête d’un pleurant. En façade, la toiture supporte en son centre une croix latine. Enfin, chacune des trois autres façades présente des ouvertures cintrées. Il y a quelques années, ce mausolée a été rénové par l’ajout d’une toiture à versants en tôle à la canadienne.

Les mausolées des familles de P. Lachance, P. Giguère, Fernand Lemieux, du manufacturier Georges-Élie Amyot, de D. Dussault, d’Alexandre Chauveau et du docteur N.J. Pinault sont moins ostentatoires, mais tout aussi imposants.

10) Des sépultures d’exception

Photo Jean-François Caron

En général, les inhumations de défunts ont lieu dans des lots individuels ou familiaux. Cependant, il y a toujours des cas particuliers. Au cimetière Belmont, quatre secteurs sont réservés à ces sépultures d’exception.

Chaque année, la Faculté de médecine de l’Université Laval reçoit les dépouilles de quelques dizaines de défunts qui souhaitaient permettre aux futurs médecins de parfaire leurs connaissances. Depuis la fin du XIXe siècle, l’Université Laval organise des cérémonies d’inhumation lorsque ces dépouilles deviennent inutilisables. Depuis 2006, cette institution d’enseignement supérieur possède un lot où les cendres de ces âmes généreuses sont inhumées. On y aperçoit un monument de granit noir poli arborant les armoiries de l’Université.

Par ailleurs, à proximité de ce lot, de part et d’autre du chemin, se trouvent les fosses communes. On y inhumait les personnes démunies ou inconnues. Une troisième section était dédiée aux enfants décédés en bas âge. On y retrouve de petits monuments et des croix de bois.

Enfin, à l’extrémité nord du site, quasiment dans la falaise, se situe le champ du potier, c’est-à-dire la partie non consacrée du cimetière. Les enfants non baptisés, les personnes non catholiques, excommuniées ou suicidées y trouvaient leur dernier repos.

Un texte de Jean-François Caron, historien, Société historique de Québec