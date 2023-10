Le rapport sur la relance du PLQ, du baratin sans plus

Le rapport intitulé « S’affirmer, rassembler, prospérer » est un salmigondis de lieux communs et d’idées évidentes par elle-même qui propose que le parti mette de l’avant un « projet d’affirmation » du Québec pour se renouveler. Et une constitution québécoise, qui énoncerait « explicitement les valeurs et l’identité québécoise ». Wouah! C’est fort en ketchup.

Le document va encore plus loin. Il suggère aussi « l’adoption d’une loi sur l’interculturalisme qui définirait les principes et les conditions sur lesquels reposent l’intégration des nouveaux arrivants, l’aménagement de la diversité culturelle et le vivre-ensemble ». Des mots qui ne veulent rien dire. Sinon que ça favoriserait encore plus les Anglos-ethniques.

Mais rassurez-vous ce n’est que du baratin. Le rapport ne sera même pas contraignant pour le futur chef du PLQ.

Après avoir coproduit le plan de relance, André Pratte a fermé la porte à une candidature à la chefferie. Ouf ! Les libéraux doivent respirer.

Jean Charest, qui a été consulté s’est dit « impressionné » par le rapport. L’ex-premier ministre dit se reconnaître toujours dans le PLQ. C’est dire comment ce parti est toujours extrêmement dangereux pour l’avenir du Québec.

Le Parti libéral du Québec est une formation singulière. Son orthodoxie fédéraliste a donné naissance par rejet à la fois au PQ, à l’ADQ et à la CAQ. En plus des Anglos-ethniques, il pouvait jusqu’ici compter sur une clique mafieuse et sur un ramassis d’affairistes, d’opportunistes et de magouilleurs francophones. Ceux-ci le désertent maintenant : il n’y a plus d’argent à faire avec le PLQ!

Liberal Party vs Equality Party

L’un des problèmes du parti est que nombre de ses partisans francophones n’ont tout simplement plus envie d’y militer. Ont-ils honte de travailler pour une formation qui est si explicitement dévouée à la défense et promotion d’idées qui sont contraires aux intérêts de la majorité francophone ?

Comme son frère siamois fédéral, avec lequel il partage une bonne partie de ses cadres et de ses militants, il peut compter sur une assise électorale incompressible sur l’Île-de-Montréal, à Laval et dans l’Outaouais.

Mais le PLQ doit faire attention. Ses tentatives de séduction des Québécois francophones, même si se sont essentiellement des balivernes éculées risquent d’indisposer son électorat anglo-ethnique. Balarama Holness rôde dans les parages. Il piaffe d’impatience de se relancer en politique, après son récent revers électoral. Son discours anti-québécois décomplexé et partitionniste correspond aux attentes des électeurs libéraux. En voulant attirer la majorité francophone, le PLQ va-t-il assez antagoniser sa base dure pour faire renaître l’« Equality Party » ?

Les libéraux : prendre leur mal en patience

Comme je l’ai déjà écrit, la possibilité de réaliser l’indépendance va devenir de plus en plus incertaine à cause de l’effet conjugué de l’immigration massive et du vieillissement de la population. Bravo Justin Trudeau ! Les Québécois francophones sont de moins en moins nombreux et de plus en plus vieux. Aucun peuple vieillissant n’est à l’origine de grands bouleversements politiques. Les vieux regardent passer l’histoire, ils ne la font pas.

Cela semble maintenant être notre destinée à moins que nous réagissions au dépérissement tranquille de notre nationalité.

Il faut espérer qu’un jour prochain à l’occasion d’une crise politique, les trois partis «patriotiques» se réuniront dans une « Grande Coalition » autour d’un programme référendaire et/ou constitutionnel commun. Les affrontements avec le fédéral qui s’annoncent et la haine anti-Québec dans le «Rest of Canada» favorisent une telle coalition temporaire.