Les rendez-vous culturels de la capitale

À l’aube d’une nouvelle semaine, les activités culturelles se bousculent annonçant qu’il est temps de libérer son agenda pour aller à la rencontre de l’art !

Merci d’être venus

Photo tirée du site web theatreperiscope.qc.ca

Théâtre Périscope

17 au 28 octobre, 16 h ou 19 h 30

L’Acteur, personnage sans nom de ce monologue d’autofiction interprété et écrit par Gabriel Morin, tente de comprendre les causes du suicide de son grand frère décédé il y a quatorze ans. Dans un lieu qui évoque un salon funéraire et en complicité avec le public, il décortique le phénomène du suicide sous tous ses angles, sans tabou, avec sensibilité, humour et franchise. Pour les spectateurs, il s’agira d’un moment d’introspection sur leur propre rapport au suicide et à leur vision de la santé mentale.

25 $ (étudiants), 29 $ (régulier), theatreperiscope.qc.ca

Matthieu Pepper – En attendant la fête au village

Photo tirée du site web sallealbertrousseau.com

Salle Albert-Rousseau

18 octobre, 20 h

Il s’agit de la première médiatique du premier spectacle solo de l’humoriste Matthieu Pepper, dont la prémisse raconte que lorsque « la vie nous plonge dans des moments plus difficiles, il faut se rappeler qu’il y aura toujours, une fête au village ». En se livrant sur ses travers, ses embûches et ses réflexions, il laisse entrer les gens dans son intimité et les emmène là où réflexion et introspection croisent l’hilarité.

► 29,40 $, 39 $, sallealbertrousseau.com

Evelyne Brochu – Le danger

Photo tirée du site grandtheatre.qc.ca

Grand Théâtre de Québec

19 octobre, 20 h

Après avoir peint l’amour et ses intimes déclinaisons avec le spectacle Objets perdus, l’interprète-poétesse foule aujourd’hui les planches sous une lumière renouvelée, plus urgente et impudique, avec Le danger. Entourée de son précieux complice Félix Dyotte et de musiciens aguerris, Evelyne a l’âme à la fête et est fin prête à transmettre aux spectateurs la magie des nuits chaudes. Une invitation à l’ardent, au désir et à l’ultime !

► 35 $ (étudiant), 45 $ (régulier), grandtheatre.qc.ca

Le Projet Riopelle

Photo fournie par Danny Traillon

Le Diamant

19 octobre au 19 novembre ; supplémentaires du 23 au 26 novembre, 14 h ou 19 h

Le Projet Riopelle de Robert Lepage retrace la vie et l’œuvre de cette figure majeure du paysage artistique québécois. Des premières influences picturales du peintre, jusqu’à ses années près de la nature québécoise à L’Isle-aux-Grues en compagnie d’Huguette Vachon, la pièce évoque aussi ses amitiés à l’École du meuble de Montréal avec les futurs signataires du Refus global, sa transition vers la France, les relations qu’il y développe avec André Breton, Joan Miró et Samuel Beckett, sa relation avec Joan Mitchell et les incursions auprès de l’avant-garde artistique new-yorkaise qui s’ensuivent.

► À partir de 61 $, lediamant.ca

Gabrielle Shonk – Across The Room Tour

Photo tirée du site web theatrecapitole.com

Impérial Bell

20 octobre, 20 h

L’autrice-compositrice-interprète nommée au Juno Awards, Gabrielle Shonk, poursuit sa tournée avec son deuxième opus sorti en début d’année. Les onze titres de Across The Room « font la chronique des grands et petits sentiments de chagrin d’amour, et de l’espoir qui vient avec les fins et les nouveaux commencements ».

► 38 $, imperialbell.com

The Essence Of Cohen

Théâtre Capitole

21 octobre, 20 h 30

Le Montréalais Robert Shea célèbre l’héritage poétique et lyrique de Leonard Cohen. Entouré d’un groupe exceptionnel de musiciens et de choristes, il propose de redécouvrir les chansons de Cohen qui ont contribué à définir sa personnalité émouvante au fil des décennies, de ses premiers succès familiers à ses puissantes œuvres ultérieures.

► 54,05 $, 57,53 $, 63,61 $, 67,09 $, theatrecapitole.com

Godsmack

Centre Vidéotron

22 octobre, 19 h

Le groupe de hard rock Godsmack, mis en nomination pour un prix Grammy, terminera au Centre Vidéotron sa grande tournée automnale en Amérique du Nord pour soutenir son huitième album studio Lighting Up The Sky. Pour l’occasion, Godsmack accueillera la formation américaine de rock I Prevail comme invité spécial.

► À partir de 55 $, gestev.com

Scott-Pien Picard

Photo tirée du site web theatrepetitchamplain.com

Théâtre Petit Champlain

20 octobre, 20 h

Scott-Pien Picard est un auteur-compositeur-interprète innu de la communauté de Uashat Mak Maliotenam sur la Côte-Nord, qui compose en innu, sa langue maternelle. Celui qui a sorti son 2e album en 2022, présente un spectacle folk entraînant et invite le public à découvrir toute la richesse de sa culture.

► 32 $, theatrepetitchamplain.com