L’Océanic renoue avec la victoire à domicile

RIMOUSKI-L’Océanic a mis fin à une séquence de quatre revers à domicile avec un gain de 3-2 face aux Mooseheads d’Halifax ce dimanche après-midi à Rimouski.

Les vainqueurs ont inscrit leurs trois buts dans les quatre premières minutes de la rencontre. Tous les buts du match ont été marqués en première période, les gardiens Vincent Filion et Mathys Rousseau refusant de céder dans les quarante dernières minutes de jeu.

«Nous avons très bien amorcé le match. Rousseau est un des meilleurs gardiens au Canada, je me doutais bien qu’il allait rebondir après nos trois buts. Nous ne sommes pas parvenus à inscrire le but qui leur aurait fait mal et ils sont revenus. Les deux dernières périodes étaient loin d’être parfaites, mais en bout de ligne nous avons obtenu la victoire. On aurait aimé être un peu plus opportunistes», a analysé l’entraîneur-chef de l’Océanic, Joël Perrault.

Départ canon de l’Océanic

L’Océanic a amorcé le match en lion inspiré par un cadeau accordé par le gardien des Mooseheads Mathys Rousseau à Dominic Pilote (7e) qui a ouvert la marque à 14 secondes avec un tir sans angle. Les locaux semblaient seuls sur la glace pendant les 10 premières minutes de jeu. Mathys Dubé (2e) et Luke Coughlin (1er) ont tous les deux marqué dans la 4e minute de jeu pour porter la marque à 3-0.

Blais a tenté le but «Michigan»

L’entraîneur-chef des Mooseheads, Jim Medgley, a pris son temps d’arrêt après le 3e but. Peu de temps après, Maël St-Denis a frappé la barre horizontale après s’être moqué d’un défenseur des visiteurs. Alexandre Blais a soulevé la foule en tentant un but « Michigan ».

«L’occasion s’est présentée, je l’ai essayé, mais ça n’a pas marché. Nous avons construit sur le match de vendredi, ce qui nous a permis de bien commencer la rencontre. C’est une victoire importante avant de partir sur la route», a commenté la première étoile de la rencontre, Alexandre Blais.

Les Mooseheads sont revenus avec deux buts en fin de première, inscrits par Mathieu Cataford et William Kilfoil.

Coursol blessé

Le meilleur pointeur de l’Océanic, Maxim Coursol a quitté pour le vestiaire après avoir été frappé durement par le défenseur Dylan MacKinnon dans le coin de la patinoire, en deuxième période. «C’est une blessure au haut du corps qui lui fera assurément rater le prochain match», a précisé le pilote de l’Océanic.

En bref

Joël Perrault avait apporté deux changements à sa formation. Mathys Laurent et Tyson Goguin ont remplacé Anthony Paré et Ben Cross. Olivier Théberge (retranché) et Jacob Mathieu (blessé) étaient les autres absents. L’Océanic affrontera les Sags jeudi à Chicoutimi.