«On dirait qu’il réussit à faire des trucs différents tous les soirs» - Cole Caufield en parlant de Rafaël Harvey-Pinard

Il n’y a rien de plus précieux pour un joueur que de gagner le respect de ses coéquipiers. Rafaël Harvey-Pinard n’a pas juste conquis ses entraîneurs et les dirigeants de l’équipe depuis l’an dernier, mais aussi ses pairs.

Cole Caufield, qui a marqué deux buts à ses deux premiers matchs cette saison, a offert un superbe compliment à Harvey-Pinard après le gain de 3 à 2 contre les Blackhawks de Chicago lors de l’ouverture locale, samedi, au Centre Bell.

«On dirait qu’il réussit à faire des trucs différents tous les soirs, a noté Caufield au sujet d’Harvey-Pinard. Il fait toujours de bonnes choses. On est chanceux de l’avoir.»

«C’est le fun d’entendre ça de la part de Cole, a répliqué le numéro 49. On ne se dit pas nécessairement de tels compliments entre nous, mais ça fait chaud au cœur. Je veux toujours donner mon 100% et c’est ça que j’ai fait contre les Hawks.»

Harvey-Pinard était l’un des meilleurs joueurs sur la glace samedi soir. Il se retrouvait constamment au cœur de l’action.

Il a obtenu trois chances de marquer lors des deux premières périodes. Incapable de déjouer Petr Mrazek, il a fini par écrire son nom sur la feuille de pointage en lançant Sean Monahan pour une échappée en infériorité numérique.

À l’image de Caufield, Martin St-Louis avait le sourire dans le visage en décrivant le match de son infatigable ailier.

«Il est toujours important pour notre équipe, a rappelé l’entraîneur en chef. Il fait plusieurs choses sur une glace. C’est un joueur sur qui tu peux miser. Il peut remplir bien des trous et jouer plusieurs rôles. Tu peux l’utiliser à l’aile gauche comme à l’aile droite et autant en avantage numérique qu’en désavantage. Si tu as besoin d’un gars pour monter sur un trio, il peut aussi le faire.»

Un jeu de domino

Pour les deux premiers matchs de l’année, Harvey-Pinard a patiné à l’aile gauche du quatrième trio en compagnie de Jake Evans et de Jesse Ylönen. Si on voulait faire un pari assez facile, on miserait sur le fait qu’il ne restera pas éternellement au sein du quatrième trio.

Face aux Hawks, Harvey-Pinard a terminé la rencontre avec un Corsi à 100%. Dans un langage plus simple, on résumera cette statistique avancée en disant qu’il n’était sur la patinoire pour aucun tir tenté par l’équipe adverse à cinq contre cinq. À l’inverse, lui et ses compagnons de trio ont obtenu 12 tirs tentés à cinq contre cinq.

Avec l’état de santé incertain de Kirby Dach, blessé au bas du corps en première période samedi soir, le CH risque de déplacer des pièces de son casse-tête. Alex Newhook pourrait jouer au centre afin de remplacer Dach.

Advenant un changement de position pour Newhook, Harvey-Pinard risquerait de venir boucher un trou. Le joueur originaire d’Arvida pourrait grimper au sein du deuxième trio avec Sean Monahan ou Newhook à la position de centre et Juraj Slafkovsky sur le flanc droit.

Un premier pour Pearson

Auteur du deuxième but face aux Hawks, Tanner Pearson a marqué son premier but dans l’uniforme du CH. C’était aussi un premier but en près d’un an pour l’ailier de 31 ans.

Getty Images via AFP

Opéré à de multiples reprises à un poignet, Pearson n’avait pas touché la cible depuis le 28 octobre 2022.

«J’étais heureux de marquer, ça faisait du bien, a mentionné le numéro 70. Je ne sais pas si j’étais émotif après ce jeu, mais je peux vous confirmer que je me sentais bien. Je ressentais surtout du bonheur. J’avais le gros sourire dans le visage.»