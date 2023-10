Pain, beignet et confiture de canneberges: 3 recettes pour cuisiner ce petit fruit bien d’ici!

Les canneberges, c’est bien plus que le plat de gelée d’atocas sur la table durant le temps des Fêtes. C’est un fruit d’ici qui gagne à être connu que l’on peut retrouver frais, séché, congelé, en purée, en confiture, etc. Plein feu sur ce fruit rouge... particulièrement en automne, saison de sa récolte !

La canneberge est un petit fruit fort étonnant que les Québécois connaissent peu. Pourtant, cette baie pousse ici ! On est même les premiers producteurs en termes de volume pour les canneberges biologiques et les deuxièmes pour les fruits bio et conventionnels après l’État du Wisconsin. « C’est une industrie toute jeune. La première ferme est apparue en 1939, mais on a dû attendre 40 ans pour en avoir une deuxième. Ensuite, tout a fluctué rapidement. On remarque beaucoup de collaboration entre les producteurs. Aujourd’hui, il y a 82 cannebergières au Québec, dont 67 dans le Centre-du-Québec. C’est principalement à cause du sol propice que les premières fermes s’y sont établies. Elles bénéficient aussi de la proximité des usines de transformation. Les autres cannebergières se retrouvent dans Lanaudière et au Saguenay–Lac-Saint-Jean », explique Monique Thomas, directrice générale de l’Association des producteurs de canneberges du Québec.

Récolte particulière

En 2022, la récolte a été exceptionnelle. Incroyable, même ! Mais cette année, les pronostics sont moins roses. « Comme c’est souvent le cas, après une année record, on s’attend à une récolte ordinaire. C’est cyclique ! Toutefois, cette saison, on a eu beaucoup de pluie. La plante a subi du stress. Elle a plus de feuilles et moins de fruits. Ces derniers ont besoin du froid pour mûrir. Sur le dessus des champs, le côté du fruit exposé au soleil est rouge, mais l’autre côté est encore blanc picoté de rouge. Donc, on serait dû pour des températures plus basses pour aider la production. Les producteurs doivent attendre d’avoir une certaine couleur sur leurs fruits avant de récolter, car les usines de transformation recherchent des fruits de même couleur pour faire leurs produits », précise Monique Thomas.

Culture dans l’eau ?

Non, les canneberges ne poussent pas dans l’eau. « La canneberge est une plante indigène qui pousse dans des sols pauvres et des terres sablonneuses. Elle n’a pas besoin de plus d’eau que les fleurs chez nous », souligne la directrice générale. Mais les canneberges sont récoltées dans l’eau. C’est une façon plus simple et rapide de le faire. « Le fruit est pourvu de quatre alvéoles, comme des petites poches d’air, qui font que le fruit peut flotter quand il est mûr », précise Mme Thomas. Pour la récolte, on inonde les champs. Une batteuse se promène pour que les fruits mûrs se détachent. On remonte ensuite l’eau pour que les estacades puissent rassembler les fruits et les rapprocher des pompes qui effectuent le tri.

Super baies !

La canneberge est le fruit qui contient le plus d’antioxydant, après le bleuet sauvage. Elle gagne vraiment à être connue. On la retrouve désormais dans des mets sucrés comme salés, comme les biscuits. Depuis longtemps, les canneberges sont considérées comme un fruit aux vertus santé. Comme c’est une plante qui pousse à l’état sauvage, les Autochtones les utilisaient depuis longtemps pour soigner différents troubles. Même que les colons débarqués ici ont soigné le scorbut avec cette baie bien rouge.

En plus des antioxydants, la canneberge est une excellente source de vitamine C. On lui attribue des propriétés bienfaisantes et antiadhésives pour les ulcères, les gencives et les plaques dentaires et les parois urinaires, en plus d’être considérée comme une alliée dans la prévention des infections urinaires. Le site de l’Association des producteurs de canneberges du Québec avance que la consommation régulière de canneberge pourrait réduire de 40 % le risque d’infections récurrentes et diminuer du même coup le recours aux antibiotiques pour les traiter.

Aller aux canneberges ?

Eh oui, il est possible d’aller visiter les cannebergières et d’assister à leur récolte. Consultez le site du Centre d’interprétation de la canneberge pour connaître les activités et les visites dans le cadre de l’événement Canneberges en fête. Notez qu’il est nécessaire de réserver votre visite en ligne. Tous les détails : canneberge.qc.ca

Pain au chocolat et aux canneberges

Photo fournie par l'Association des producteurs de canneberges du Québec

INGRÉDIENTS

125 ml (1/2 tasse) de beurre ramolli

250 ml (1 tasse) de sucre

2 gros œufs

5 ml (1 c. à thé) de vanille

250 ml (1 tasse) de canneberges, coupées en moitiés

200 ml (3/4 tasse) de lait

500 ml (2 tasses) de farine

80 ml (1/3 de tasse) de cacao tamisé

5 ml (1 c. à thé) de poudre à pâte

5 ml (1 c. à thé) de bicarbonate de soude

2 ml (1⁄4 c. à thé) de sel

125 ml (1/2 tasse) de brisures de chocolat

125 ml (1/2 tasse) de noix de Grenoble hachées

TECHNIQUE

Battre en crème le beurre et le sucre dans un bol.

Incorporer les œufs en battant.

Ajouter la vanille, les canneberges et le lait et remuer.

Mettre les 7 derniers ingrédients dans un bol moyen et remuer.

Ajouter le tout à la pâte.

Remuer juste assez pour humecter les ingrédients secs.

Verser la pâte dans un moule à pain de 22 x 12, 5 x 7, 5 cm (9 x 5 x 3 po) graissé.

Cuire au four à 350 °F (175 °C) pendant 65 à 70 minutes.

Laisser reposer 10 minutes avant de démouler sur une grille.

BON À SAVOIR !

À noter que le résultat de la recette peut légèrement différer de l’image selon les ingrédients utilisés.

Beignets à la citrouille et aux canneberges

Photo fournie par l'Association des producteurs de canneberges du Québec

Portions : 24 beignets

Préparation : 15 minutes

Cuisson : 60 minutes

INGRÉDIENTS

Purée de canneberges

250 ml (1 tasse) d’eau

500 ml (2 tasses) de canneberges fraîches ou congelées

Beignets à la citrouille

200 ml (3/4 tasse) de purée de citrouille

60 ml (1/4 tasse) de sucre

2 œufs

60 ml (1/4 tasse) de beurre fondu

180 ml (3/4 tasse) de farine tout usage

15 ml (1 c. à soupe) de levure chimique (poudre à pâte)

1 pincée de sel

Huile pour la friture

Glaçage

250 ml (1 tasse) de sucre à glacer

90 ml (1/3 tasse) de purée de canneberges

TECHNIQUE

Préchauffer le four à 175 °C (350 °F).

Purée de canneberges

Dans une casserole, faire éclater les canneberges dans l’eau à feu moyen.

Retirer du feu, laisser tiédir et broyer le tout à l’aide d’un pied mélangeur.

Beignets à la citrouille

Cuire un segment de citrouille sur une plaque huilée au four à 175 °C (350 °F) de 30 à 45 minutes ou utiliser de la purée de citrouille en conserve.

Dans un grand cul de poule, mélanger à l’aide d’un fouet la purée de citrouille, le sucre et les œufs.

Ajouter le beurre fondu et bien mélanger.

Ajouter la farine, la poudre à pâte et le sel.

Chauffer l’huile à 175 °C (350 °F) dans une friteuse ou dans un chaudron sur le feu en surveillant bien.

À l’aide d’une cuillère à crème glacée, former des boules de pâte et frire immédiatement de 5 à 6 minutes ou jusqu’à l’obtention d’une coloration foncée.

Débarrasser* les beignets sur une plaque avec un papier absorbant et laisser refroidir pendant 5 minutes.

Glaçage

Dans un cul de poule, mélanger à l’aide d’une cuillère le sucre à glacer et la purée de canneberges pour obtenir un glaçage lisse.

Immerger les beignets dans le glaçage et décorer de canneberges séchées.

BON À SAVOIR !

Niveau de difficulté : Facile

Conservation : Sur le comptoir dans un contentant hermétique : 1 à 2 jours

Congélation : non

Lexique:

* Débarrasser : enlever les beignets de l’huile et les déposer sur du papier absorbant pour enlever l’excédent d’huile.

Confiture d’oignons et de canneberges

Photo fournie par l'Association des producteurs de canneberges du Québec

Portions : 750 ml (3 tasses)

Préparation : 5 minutes

Cuisson : 20 minutes

Réfrigération : environ 4 heures

INGRÉDIENTS

3 gros oignons blancs

750 ml (3 tasses) de canneberges fraîches ou congelées

180 ml (3/4 tasse) de sucre

250 ml (1 tasse) de porto

Au goût, sel et poivre du moulin

TECHNIQUE