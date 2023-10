Pier-Olivier Lestage ne crachera plus jamais sur un adversaire

EDMONTON – Œil pour œil, crachat pour crachat. Le Québécois Pier-Olivier Lestage regrette amèrement d’avoir craché au visage d’un joueur des Elks dans la victoire de 35 à 21 des Alouettes, samedi à Edmonton, même s’il s’agissait d’une réplique à un geste semblable.

«Il faut que je sois meilleur pour contrôler mes émotions, a admis le joueur de ligne offensive des Alouettes, qui s’est montré repentant après le match. L’adversaire m’avait craché au visage et j’ai craché en retour pour lui répondre. Il l’a fait à deux pouces de ma face et j’étais un peu plus loin...»

Lestage est donc celui qui s’est fait prendre par les officiels, au début du quatrième quart, ce qui a entraîné son expulsion de la rencontre de même qu’une pénalité de 25 verges.

«Ce sont des choses qui arrivent et je dois être plus intelligent que l’autre club, a ajouté Lestage. Je dois aussi penser en fonction de mon équipe et ne plus jamais faire ça, car ç’a coûté cher.»

«Inacceptable»

L’entraîneur-chef Jason Maas, qui était surtout heureux d’avoir vu les siens combler un déficit de 18 points pour finalement l’emporter, a condamné vivement le geste de son protégé.

«Un joueur de football ne crache pas sur un adversaire. Il y a toujours une raison pour laquelle ça arrive, mais il n’y a aucune bonne raison de faire ça, a mentionné Maas. C’est un manque de respect, c’est inacceptable et P-O le sait.»

«Peu importe ce qui se passe, tu dois aller au-delà de la situation car ça peut faire mal à l’équipe, a repris l’entraîneur. Je sais que P-O se sent mal pour ses coéquipiers, tu les laisses tomber quand tu te fais expulser d’un match... J’aime P-O, j’aime sa manière de travailler et ce qu’il amène à l’équipe. Il deviendra maintenant un meilleur joueur de football et une meilleure personne avec ce qui s’est passé dans ce match.»

Lestage ne pouvait qu’embrasser les dires de son entraîneur.

«Je ne pense pas que ça va arriver à nouveau», a conclu l’athlète de 26 ans.