Ralentir et apprécier la vie et la bonne bouffe avec « À GO, on mange slow »

Le livre À GO, on mange slow est bien l’un des seuls livres qui ne garantit pas des recettes prêtes en 20 minutes top chrono. Il met à l’avant-plan un art de vivre bien différent : celui d’être présent, d’apprécier le moment où on prépare le repas et de vivre plus lentement. Un livre qui nous invite à souffler et à nous reposer. Et on en a bien besoin dans nos vies tourbillonnantes où parfois on a l’impression qu’on peut tout faire... mais toujours rapidement sans jamais en profiter réellement.

« Notre livre est un contrepoids à toute l’offre qu’on retrouve. On met de l’avant le plaisir de s’asseoir devant un repas qu’on va avoir préparé ensemble, avec du bon vin et des gens qu’on aime », explique Madeleine Arcand. Le slow food, ce n’est pas manger lentement rien que pour le geste et pour que les minutes passent. C’est d’abord un mouvement qui vient de l’Italie, apparu au milieu des années 80, en réaction à la montée du fast-food.

Le slow food se décline autour de trois pôles : l’esprit du slow living, la lenteur et le plaisir. Le livre de Madeleine Arcand et Maxime Morin aussi. En le parcourant, on voit tout de suite les références à l’art de vivre propre aux pays scandinaves, ces champions de slow living, et tout particulièrement du Danemark, là où le hygge est à l’honneur. « On a voyagé partout là-bas. On s’est inspirées de leur mode de vie, mais de leurs recettes aussi. Le Danemark est un pays qui ressemble au Québec par le froid, les journées plus courtes. Leur art de vivre hygge se retrouve partout chez eux, dans les commerces comme dans les maisons. On a pris tout ce qu’on aimait et on l’a adapté à notre réalité. Par exemple, on a fait des changements dans des recettes pour y mettre des ingrédients d’ici comme la canneberge ! »

Le slow food, c’est aussi encourager l’achat d’aliments locaux et suivre les productions de saison. Et quand on lève le pied et qu’on ­ralentit, nos perceptions changent. « Dans l’idée de ralentir, il y a aussi entendre les signaux, écouter aussi et, surtout, se reconnecter. Notre énergie et notre sommeil ne sont pas pareils selon les saisons. Naturellement, l’été on a envie de manger plus léger », explique Madeleine Arcand.

En effet, les recettes du livre sont regroupées par saison. Certaines reviennent – comme les smørrebrøds, des tartines hyper populaires et faciles à faire – avec des variations selon les produits du moment, mais d’autres sont bien associés à la saison.

Être ensemble

« Ce n’est pas une question d’être rigide, mais plutôt un désir d’enligner ses envies. Le choix est souvent intuitif. D’après nous, les recettes qu’on propose selon le temps de l’année, c’est ce que vous aurez envie de manger », indique l’autrice.

Manger slow nous invite à sortir de la rapidité et de la performance. « On peut ralentir et faire une recette plus longue même un mardi soir. Souvent on est pris dans des automatismes. On se dépêche d’arriver à la maison, vite on mange, et on se dépêche encore pour ranger et faire les tâches pour ensuite passer deux heures sur Netflix », indique-t-elle. Pourtant, être ensemble en cuisinant, c’est une façon d’être ensemble. Tout est donc une question de choix et de réflexion.

Le livre nous amène à nous questionner sur notre rapport à la vitesse. La surperformance amène beaucoup d’anxiété et nous pousse à vouloir toujours optimiser notre temps.

Les repas ne devraient pas servir à aller plus vite, ils devraient servir à nous « déposer ». « Arrêter d’être pressé, c’est un défi ! Mais en ralentissant, on se donne un espace pour le plaisir et la présence », note Madeleine Arcand.

4 trucs pour ralentir un mardi soir

C’est possible ! Voici les trucs de Madeleine Arcand.

Couper des légumes ou des fruits pendant le week-end qui serviront à la préparation des repas ou des lunchs de la semaine. On peut le faire entre amis ou en famille. On en fait un moment agréable. Servir une collation aux enfants quand ils arrivent de l’école pour leur permettre de patienter jusqu’au repas. Ainsi, on peut souper à 18 h 30 ou 19 h sans qu’ils se plaignent qu’ils ont faim. Manger plus tard permet d’avoir fait les tâches et les devoirs avant. Alors quand on passe à table, personne n’est pressé de se lever pour aller terminer ce qu’il faisait ! Faire participer les enfants à la préparation des repas, et ce, dès qu’ils sont petits ! On les place à la hauteur et on leur donne une tâche adaptée à leur âge : déchirer de la laitue, brasser les ingrédients ou même dresser joliment un plateau de légumes.