Un record pour La Grande marche 2023

Le Grand Défi Pierre Lavoie (GDPL) invitait les gens à marcher partout dans la province, en fin de semaine, et les Québécois ont répondu à l’appel.

Selon un communiqué du GDPL, La Grande marche a connu «une participation record de la part des municipalités avec 106 villes hôtes» et 92 000 inscriptions. Les rassemblements se sont tenus à Saguenay, Québec et Montréal les 13, 14 et 15 octobre.

Les marcheurs avaient le choix d’emprunter les parcours de cinq kilomètres mis en place par les villes hôtes ou de participer virtuellement, depuis leur domicile, en marchant au moment de leur choix durant l’un des trois jours de l’événement.

Des prestations des percussionnistes de SAMAJAM, vendredi, à Saguenay, de Marjo, à Québec et à Montréal, samedi et dimanche, ont réchauffé la foule.

De son côté, Pierre Lavoie était très heureux de la participation. Il a le sentiment que le message qu’il porte depuis 15 ans sur l’importance d’un mode de vie actif est entendu.

«De voir un tel niveau de participation de la part non seulement de la population, mais aussi des villes, nous dit que notre message a un effet d’entraînement très positif qui doit se poursuivre, car la partie n’est pas encore gagnée», a-t-il indiqué.

«Nous sommes privilégiés de pouvoir compter sur un partenaire aussi crédible et engagé, la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. Merci à ses membres, merci aussi à nos centaines de bénévoles et à toutes ces personnes qui ont décidé de prendre leur santé en main», a-t-il ajouté.

Pierre Lavoie a également souligné que l’événement sera de retour l’an prochain.