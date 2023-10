Yara Shahidi et Usher portent la chemise passe-partout

Le plus récent circuit des semaines de la mode de New York, Londres, Milan et Paris a vu son lot d’hôtes arborant les plus récentes tendances autant sur les podiums que dans le groupe d’invités. Parmi les habituelles extravagances, voilà que flottait un certain classicisme... revisité ! Le tailleur se taille littéralement une place dans tous les défilés. Vous avez d’ailleurs peut-être remarqué le retour de ce dernier en boutique. C’est la réponse au retour au bureau.

La chemise immaculée est une autre pièce phare et, à en juger par ces looks, il vous suffira que de cette dernière avec quelques astuces stylistiques pour, à votre tour, adopter les silhouettes du moment.

Survol de quelques inspirations pour les prochains mois, dont des tenues sobres et stylées pour les Fêtes.

ROSALÍA

La chanteuse Rosalía a dérogé de son style habituel pour assister au défilé Prada. Elle a opté pour la sobriété d’un gilet gris, d’une chemise blanche et d’une jupe droite. Un look facile à recréer !

Photo fournie par Vittorio Zunino Celotto / Getty Images

COLE SPROUSE

Conférez un nouveau look à votre blouson aviateur en le coordonnant à une chemise blanche et un pantalon habillé. C’est ainsi que Cole Sprouse a interprété la pièce Versace ornée d’une fermeture à glissière sinueuse.

Photo fournie par Getty Images

YARA SHAHIDI

L’actrice Yara Shahidi était d’une grande élégance vêtue de cette création Dior dans laquelle une chemise blanche à col mao illumine une jupe longue en velours citrouille. Notez la ceinture métallique qui ajoute de l’éclat.

Photo fournie par Pascal Le Segretain / Getty Images

USHER

Usher a joué la carte de l’extravagance en accessoirisant cette veste à carreaux Chanel de multiples colliers et d’une broche. La chemise blanche à large col français est la base parfaite pour une telle expérimentation.

Photo MEGA/WENN

ALANA, DANIELLE ET ESTE HAÏM

Au défilé Louis Vuitton, les sœurs Haïm ont adopté la chemise écourtée, en trois coupes différentes, agencée à des jupes à grandes paillettes et des bottes hautes.

Photo fournie par Arnold Jerocki / Getty Images

RENATE REINSVE

Sous sa robe-salopette Louis Vuitton, l’actrice norvégienne Renate Reinsve a glissé une chemise blanche et une cravate saumon. L’agencement de couleurs avec les bottes cognac est bien réussi.

Photo fournie par Emma McIntyre / Getty Images

CHARLI XCX

Une chemise ample déboutonnée, une jupe droite en cuir et des talons sont un trio gagnant. En noir et blanc, vous ne vous trompez pas. La chanteuse Charli XCX a quant à elle opté pour le bleu ciel, le noir et l’ivoire, le tout signé Fendi.

Photo fournie par Daniele Venturelli / Getty Images

IZABEL GOULART

Une touche de stylisme à la Izabel Goulart, voilà ce qu’il faut pour une approche désinvolte du smoking. La mannequin a déboutonné sa chemise Dolce & Gabbana à partir du buste, s’assurant de la laisser pendre à l’extérieur du pantalon.

Photo fournie par Dolce & Gabbana

PENN BADGLEY

Les jupes pour hommes demeurent un vêtement original dans la garde-robe masculine. Mais en agençant cette création portefeuille griffée Valentino à une chemise blanche, une cravate noire, un trench assorti et des bottes massives, l’acteur Penn Badgley la fait presque passer pour un classique !

Photo fournie par Valentino / SGP Italia

LETITIA WRIGHT

Il y a une omniprésence du cuir cet automne. À l’instar de Letitia Wright, invitée au défilé Alexander McQueen, pensez à glisser un chemisier immaculé sous votre blouson pour un look chic 100 % cuir.

Photo fournie par Dave Benett / Getty Images

Look de la semaine

JUN GONG

La première rangée du défilé Elie Saab était particulièrement glamour. La griffe reconnue pour ses robes de soirée juxtaposant la mousseline, la dentelle et les broderies a élargi son offre en concevant une tenue pour homme. L’acteur chinois Jun Gong porte fièrement ce flamboyant smoking assorti d’une cape brodée de tubes de verre.