À quelle augmentation de salaire aurez-vous droit en 2024?

La firme Gallagher dévoilera mardi, dans le cadre de la Tournée des tendances au Canada, les résultats d’une étude sur les perspectives du marché de l’emploi pour l’année 2024.

En entrevue à LCN, la présidente exécutive régionale chez Gallagher, Nathalie Francisci, a présenté un aperçu des données et prévisions qui seront présentées.

«On s’attend, à priori pour 2024, à 3,7 ou 3,8 % d’augmentations salariales», a-t-elle indiqué.

Mme Francisci précise qu’il s’agit d’une moyenne et que le pourcentage de votre augmentation de salaire variera selon la région où vous travaillez, votre métier et le secteur économique dans lequel vous œuvrez.

«Il y a peut-être des industries qui vont aller au-delà de ça, peut-être même à 4%», ajoute-t-elle.

Quant aux avantages sociaux, la tendance sera à la flexibilité, mentionne Nathalie Francisci.

«On est aujourd’hui dans un contexte d’entreprise où on n’a jamais vu ça – on en parlait depuis dix ans, mais là on le vit pour vrai – avec un mix de générations au sein d’une même entreprise, ou même d’une même équipe, où vous pouvez vous retrouver avec des jeunes de 20 ou 25 ans dans votre équipe et quelqu’un qui a peut-être même 70 ans», explique-t-elle.

Les entreprises auront le défi d’offrir une réponse collective aux besoins des employés qui sont souvent bien différents d’un travailleur à l’autre.

Trouver un assureur qui est en mesure d’avoir cette flexibilité ne sera d’ailleurs pas une tâche facile pour plusieurs patrons, affirme Nathalie Francisci.

Télétravail

Véritable casse-tête pour plusieurs entreprises, le télétravail sera encore très présent, prédit la présidente exécutive régionale de la firme Gallagher, qui s’attend à ce que la moyenne des travailleurs passent seulement deux ou trois jours par semaine au bureau.

Alors que de nombreux patrons souhaitent que leurs employés reviennent au bureau, Mme Francisci note que bon nombre de travailleurs ne sont pas favorables à l’idée de cesser le télétravail.

«Ce que veulent les gens, c’est de la flexibilité. De la flexibilité, ça veut dire que je ne veux pas venir des jours imposés. Je veux venir quand ça va faire du sens pour moi, pour mon équipe et pour mon patron. Si je viens au bureau et que je passe ma journée en rencontres virtuelles, ça ne sert absolument à rien», soutient-elle.

