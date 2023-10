Adieu à deux grands chasseurs d’étoiles

L’un chassait les étoiles aux confins du cosmos, l’autre les chassait dans son entourage. Ils sont disparus tous deux à quelques heures d’intervalle.

Né à Léry, sur les bords du lac Saint-Louis, Hubert Reeves est mort à Paris, vendredi dernier. Le lendemain, à Montréal, c’était au tour de Guy Latraverse de rendre l’âme. Les deux hommes avaient peu en commun, si ce n’est leur quête commune d’étoiles, l’un pour celles innombrables qui composent notre univers, l’autre pour celles plus rares à qui on doit le Big Bang de la chanson et de la musique québécoises.

Pour toutes sortes de raisons, dont les déplorables rivalités académiques, c’est en France qu’Hubert Reeves a vécu la plus grande partie de sa carrière. C’est là aussi qu’il a commencé son exceptionnelle carrière de vulgarisateur scientifique avec la publication de Patience dans l’azur, un livre écrit avec son ami Jean-Marc Lévy-Leblond, physicien comme lui. Un million d’exemplaires furent vendus à la suite d’une entrevue à Apostrophes, l’émission de Bernard Pivot dont on s’ennuie toujours.

COMPLICITÉ AVEC LES ÉTOILES

Je n’ai pas eu la chance de fréquenter Hubert Reeves, mais je l’ai vu et entendu souvent à la radio et à la télé. Mon ami Jean-Marc Carpentier, vulgarisateur scientifique lui aussi, m’a si souvent entretenu de Reeves que j’ai l’impression de l’avoir connu personnellement.

Hubert Reeves parlait des étoiles sur un ton complice et affectueux comme on parle d’amis très proches qu’on aime inconditionnellement. C’est aussi de cette manière que Guy Latraverse parlait de Robert Charlebois, d’Yvon Deschamps, de Diane Dufresne et de tous les artistes qu’il aimait inconditionnellement.

Hubert Reeves et Guy Latraverse parlaient de leurs étoiles avec beaucoup de modestie. Comme si l’un et l’autre leur devaient tout et que les étoiles ne leur devaient rien. Pourtant sans Chroniques du ciel et de la vie, sans le film Les étoiles naissent aussi, sans l’album illustré Poussières d’étoiles, sans le magnifique documentaire de l’ONF, conteur d’étoiles, et sans tant d’autres écrits et propos d’Hubert Reeves, qu’est-ce que je saurais des étoiles que je ne me lasse pas de regarder par soir de beau temps?

Sans le flair de Guy Latraverse, sans son acharnement et son audace, sans son mépris du risque qui est bien la marque des grands entrepreneurs, la chanson et la musique populaires du Québec auraient-elles dépassé nos frontières?

QUEL MÉPRIS DU RISQUE!

Il fallait avoir le plus grand mépris du risque pour produire un spectacle comme Magie rose. Ce 16 août 1984, je fus l’un des 55 000 admirateurs de Diane Dufresne ayant apporté quelque chose de rose – une écharpe dans mon cas – pour applaudir la chanteuse et, surtout, pour ne pas faire mentir ce fou de Latraverse qui avait fait l’immense pari de remplir le Stade olympique.

Souverainiste convaincu, Guy ne fit jamais de discours. Ses galas du Rassemblement pour l’indépendance nationale, son Osstidcho, ses galas de la SuperFrancoFête et ceux de l’ADISQ (qu’il avait contribué à fonder) et les dizaines de spectacles d’artistes québécois et français qui sentaient bon l’indépendance et l’affirmation de soi parlaient haut et fort à sa place.

Guy ne cherchait ni les honneurs ni l’attention, mais il était conscient de son apport exceptionnel à notre culture. Le petit sourire en coin qu’il arborait quand on le félicitait en disait là-dessus plus long que des mots. Hubert Reeves aussi avait le même petit sourire quand on le louangeait! Une autre étonnante ressemblance...