Aluminerie de Bécancour : 73 millions $ pour agrandir la fonderie

L'Aluminerie de Bécancour (ABI) agrandira sa fonderie aux coûts de 73 millions $. La production de produits à valeur ajoutée sera augmentée, tout en consolidant la place de l'employeur dans la région.

Un nouveau bâtiment de 35 000 pieds carrés sera érigé sur le site de l'ABI pour agrandir sa fonderie. C'est là que se trouvera la nouvelle machine à couler des gueuses; une sorte de masse de fonte brute destinée à la revente aux fonderies.

L'investissement de 73 millions $ va également permettre l'achat d'équipements et l'utilisation de technologies qui vont augmenter la production d'aluminium à valeur ajoutée, tout en limitant les pertes. «On va pouvoir faire de nouveaux alliages. On va pouvoir faire des lingots avec des dimensions différentes pour justement mieux servir encore le marché qui est croissant au niveau de l'automobile et de l'emballage en Amérique du Nord», a expliqué le président-directeur général de l'ABI, Christian Fortin.

Le député de Nicolet-Bécancour, Donald Martel, s’est réjoui de cette annonce. «Je vois l'avenir vraiment formidable. Ça s'ajoute à tous les investissements qu'on a dans le parc. Ça fait que vous avez un député qui est pas mal heureux en ce moment.»

En plus de sécuriser les emplois dans l'aluminerie, environ 14 postes seront créés grâce à l'investissement.

Pour le syndicat, quatre ans après la fin du lock-out en juillet 2019, ce projet est une bonne nouvelle pour l'avenir de l'usine. Ce serait une première étape qui mènera éventuellement à d'autres investissements. «On était rendus là. C'était un investissement nécessaire pour accueillir les autres qui vont être nécessaires à la pérennité de l'usine», a fait voir le président de la section locale 9700 du Syndicat des Métallos, Éric Drolet.

ABI et ses propriétaires s'attendent justement à une plus grande demande pour l'aluminium dans l'avenir. Il est question entre autres des besoins pour les véhicules électriques, que ce soit pour le châssis, la carrosserie ou encore les batteries, a assuré le vice-président principal, trésorier d'Alcoa Corporation et président d'Alcoa Canada, Louis Langlois.

La construction du nouveau bâtiment débute ce mois-ci. La livraison des premiers produits est prévue en 2025.