Assez perdu de temps avec le tramway, disent QS et le PLQ

Libéraux et solidaires s’opposent à la tenue d’une consultation populaire sur le projet de tramway à Québec, comme celle que réclament en coulisses certains élus caquistes.

Tel que révélé par Le Journal, des députés caquistes souhaitent que leur gouvernement oblige la Ville de Québec et son maire, Bruno Marchand, à consulter la population, par exemple avec un référendum, avant de donner le feu vert à la suite du projet de tramway, dont les coûts seront bientôt précisés.

Selon nos sources, ces députés trouvent qu'il serait «souhaitable et normal» que les citoyens puissent se prononcer, alors qu'on s'attend à d'importants dépassements de coûts.

«Le projet de tramway, comme de nombreux autres dossiers, fait l’objet de discussions au caucus. C’est le cours normal des choses», a commenté le cabinet de la ministre des Transports et de la Mobilité durable Geneviève Guilbault, sans nier les informations rapportées dans nos pages.

«La Ville de Québec est la porteuse du projet. C’est à elle de présenter un projet qui répond aux attentes des citoyens, rappelle le cabinet de vice-première ministre. On doit améliorer la mobilité et la fluidité à Québec et nous sommes donc en faveur du projet, mais à un coût raisonnable qui respecte la capacité de payer des Québécois.»

La CAQ «incapable de livrer», dit Tanguay

«François Legault doit clarifier ses intentions et dire clairement s’il appuie le projet ou non», a réagi le chef libéral par intérim, Marc Tanguay.

«Avec la CAQ, on va encore perdre du temps à Québec à cause d’un gouvernement brouillon», craint le porte-parole de l’opposition officielle responsable de la région de la Capitale-Nationale.

«La CAQ est incapable de livrer pour notre Capitale-Nationale, dénonce M. Tanguay. Le tramway doit aller de l’avant. La Ville a fait plusieurs consultations citoyennes. Il est temps de livrer.»

Le député solidaire Etienne Grandmont considère également que «la CAQ a déjà fait assez de politique sur le dos du tramway comme ça».

«C’est le temps d’avancer le projet comme ç'a aurait dû être fait bien avant si le gouvernement n’avait pas essayé de le torpiller», a commenté le député de Taschereau, en rappelant que «les pépines» sont déjà dans les rues de Québec pour concrétiser le projet.

«François Legault ne fait pas de référendum pour les projets d'autoroutes, a observé M. Grandmont. Il doit arrêter d'essayer de gagner du temps et revirer sa chemise de bord parce qu'il a perdu dans Jean-Talon.»

«Nous demandons à la ministre Guilbault qu’elle réitère son appui au projet et sa confiance envers la ville», a déclaré de son côté le député élu du Parti Québécois dans Jean-Talon, Pascal Paradis.

«Ce dont on a besoin actuellement, c’est que le gouvernement fasse une mise à jour sur le dossier et sur sa propre position», a ajouté M. Paradis.

La CAQ «se cherche une excuse», croit le PCQ

Le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, croit pour sa part que la CAQ «se cherche une excuse» pour mettre la hache dans le projet de tramway avec cette proposition de référendum.

«Ce n’est pas surprenant que des députés commencent à demander un référendum. L’immense majorité des élus caquistes de la région de Québec ont des réticences depuis longtemps à propos du tramway», a-t-il fait valoir en entrevue.

Et s’il convient que le gouvernement semble cheminer vers la position de son propre parti à propos du tramway, le chef conservateur n’est pas encore prêt à sabrer une bouteille de champagne.

«Avant de se réjouir, on va attendre, car ils peuvent revirer de bord encore une couple de fois», a-t-il lancé.

- Avec la collaboration de Gabriel Côté, Agence QMI