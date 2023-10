Attaque en Israël: un couple qui ne pensait pas s’en tirer partage sa «dernière photo»

Un couple de festivaliers qui perdait espoir de survivre à l’attaque terroriste du groupe Hamas en Israël la semaine dernière a partagé une photo émouvante de ce qu’il pensait être leurs derniers instants ensemble.

«Les terroristes sont passés près en tirant partout et nous faisions tout pour ne pas bouger. Soudainement, tu as décidé de prendre un égoportrait. Je me suis fâchée [...] mais je me suis dit qu’au moins, si on mourait, notre famille saurait qu’on s’est aimés jusqu’au dernier moment», a relaté l’Israélienne Amit Bar dans une publication sur Instagram la semaine dernière, selon ce qu’a rapporté le 7sur7 samedi.

Si à première vue, l’image du couple s’embrassant tendrement à même le sol semble banale, la publication qui l’accompagne prend tout son sens alors qu’elle relate les instants de terreur du couple refusant de se lâcher la main au travers du chaos de l’attaque terroriste lors d’un festival en Israël la semaine dernière.

Lundi dernier, la festivalière, qui participait à l’événement Tribe of Nova avec son amoureux et un ami, avait partagé le cliché après être parvenue de peine et de misère à se mettre en sécurité.

Ils avaient initialement tenté de fuir les lieux à bord d’un véhicule, avant qu’une route bloquée ne les force à poursuivre la fuite à pied. C’est alors qu’ils auraient été séparés de leur ami Ziv, de qui ils n’auraient toujours pas de nouvelle.

«On a couru comme des moutons à l'abattoir, on a couru dans des champs avec toi qui me tirais par la main. On entendait le sifflement des balles et des gens tombaient, et les [...] terroristes tournant partout en essayant de tuer. Quand je t’ai dit que je n’avais plus de force, tu m’as dit qu’on n’avait pas le choix de continuer de courir», a poursuivi l’Israélienne dans sa publication.

Le couple a passé plusieurs heures étendu à même le sol avant de parvenir à quitter les lieux pour se mettre à l’abri, et peine à digérer les événements en pensant à «tous ces autres couples qui ont connu une fin différente» que la leur.

À voir aussi :