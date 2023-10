[BALADO] Malade? Il existe d'autres options que l'urgence

On le dit souvent au Québec: les urgences sont débordées. Justement, ces dernières années, le gouvernement du Québec a mis en place divers programmes et mesures pour améliorer l’accès aux soins et aux services à la population dans le réseau de la santé et des services sociaux.

Quelles sont ces ressources? Qui contacter pour obtenir plus rapidement la ressource la mieux adaptée à son état de santé?

Bref, quels sont les bons réflexes à avoir en cas de souci de santé? Sujet présenté en collaboration avec le gouvernement du Québec.