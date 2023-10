Blocs opératoires en Estrie: Du matériel «sous optimal» entraine des pertes de temps

Pendant que les listes d’attente en chirurgie diminuent timidement, le personnel médical dans les blocs opératoires de l’Estrie se bute souvent à du matériel défectueux. Comme ailleurs dans le réseau de la santé en Estrie, de nombreux équipements ne sont pas remplacés dans les délais prescrits par le ministère de la Santé.

Le chef du département de chirurgie générale au CIUSSS de l’Estrie-CHUS, Dr. Yves Collin, a constaté que la mauvaise qualité de certains équipements occasionnait des problèmes.

«À l’occasion, on se retrouve avec un appareil moins fonctionnel que prévu ou non fonctionnel et c’est là où ça peut ajouter une charge de travail sur le personnel, qui n'est déjà pas nombreux, comme vous le savez, indique-t-il. Dans le contexte actuel, j’oserais dire que ce ne sont pas des problèmes qu’on a le luxe d’avoir.»

Sans faire de parallèle direct avec la pénurie de main d'œuvre et le contexte difficile au bloc opératoire de Fleurimont, il est persuadé que ça n'a rien pour aider.

«On pense à la pauvre infirmière qui a déjà travaillé plusieurs heures dans la semaine, ça ne lui plait probablement pas de courir après un autre instrument parce que celui qu’elle avait prévu d’utiliser n’est pas de la qualité qu’on souhaiterait. Si ce cinq minutes-là survient trop souvent, c’est soit du temps qui est carrément perdu ou du stress non-nécessaire pour le personnel.»

En mai dernier, le ministre de la Santé annonçait son plan de rattrapage des chirurgies hors délais.

Il y avait alors 1648 Estriens en attente depuis plus d'un an.

En cinq mois, la liste a diminué d'une centaine de personnes, mais on est encore très loin de cible fixée par le ministre, qui est de 722 pour mars prochain.

Est-ce qu’avec de meilleurs équipements, il y aurait moins de perte de temps et donc plus de chirurgies réalisées? «C’est extrêmement difficile à mesurer. Le gros bon sens est d’accord avec cette affirmation», répond le Dr. Collin.

De nouvelles technologies existent et pourraient être mises en place, mais ne le sont pas encore.

«Il y a certaines technologies qui nous permettraient peut-être d’avoir un roulement plus efficace. Et à la limite, si ce n’est pas d’opérer plus de patients dans une journée, mais de rentrer certains programmes opératoires dans des délais plus restreints, ça mettrait moins de pression sur le système et tout le monde serait gagnant.»